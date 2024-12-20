傷者滿臉黑：聞到煙味立刻跑

救護車不斷往返醫院與起火的倉儲現場，許多人神情緊張地守在急診室外關心親人狀況，傷者慶幸自己大難不死，死者家屬因失去摯愛而放聲痛哭，不斷泣求醫師「再試試看」。吸入過多濃煙的五十一歲李姓男子最先被救護車送到台中童綜合醫院急診室，他慶幸自己被消防員救出火場，很感謝救他的人。

兩名輕傷男子自行到醫院檢傷治療，一名傷者說，他當時在二樓油漆，另一人在三樓工作，他們都是聞到濃煙味道而驚覺火警，立刻丟下工作衝下一樓逃出，臉部被濃煙燻黑的男子，臉上盡是疲累和驚嚇。

在四樓工作的陳姓女子和蔡姓男子被送到醫院時已無呼吸心跳，醫護人員試圖搶救，沒能救回兩人；陳女的丈夫無法相信妻子與他天人永隔，在急診哭求醫師繼續搶救、再試試；據悉，火警發生時，他妻子正進行空調工作。

童綜合醫院急診室不斷擁進傷者，有救護車送來，也有自行就醫者；一名消防局救護員送車禍傷者到急診室時，看到醫護人員忙著搶救火警傷患，急得問「到底有多少人送過來」？

「我們看到濃煙竄升，根本來不及逃，一起躲在三樓陽台等救援…」三名獲救的工人告訴救難人員，當時黑色濃煙襲捲而來，大家都很害怕，不知是否能逃過死劫，忽然看到有人影掉落，後來才知道是移工，可能受不了濃煙和高溫跳樓不治，他們三人等到雲梯消防車救援，躲過一劫。

除了童綜合醫院，台中沙鹿光田醫院也收治三人，一死二傷，倖存者都慶幸被救回一命。武姓男傷者表示，當時他和三位同事正在三樓施工，火勢蔓延迅速，現場溫度升得很高，「高到把我眉毛都燒了」，他吸進過多濃煙，喉嚨聲音還有點沙啞，但仍說很慶幸能和三位同事一起獲救。

待在頂樓獲救的余姓傷者，被濃煙嗆到咳嗽不停；他兒子聞訊趕抵，父子倆在醫院見面時很激動。余的兒子說，媽媽看到新聞時非常緊張，通知他趕快到醫院，見到爸爸沒事才放下緊張情緒。

沙鹿光田醫院急診部主任林技政表示，不治者到院時全身燻黑，疑因跳樓雙腿骨折，死因待查。