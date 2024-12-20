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全聯大火高溫濃煙 消防員帶救命繩搏命

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

全聯公司在台中大肚興建中的倉儲物流中心大火，黑色濃煙竄天，場景駭人。圖／中市議員張家銨提供
全聯公司在台中大肚興建中的倉儲物流中心大火，黑色濃煙竄天，場景駭人。圖／中市議員張家銨提供
「外有強風、內有高溫，倉儲內鐵梯燒得火燙甚至斷裂，救援任務困難重重…」台中市消防局長孫福佑得知火警後立刻馳赴現場指揮救災，看到消防弟兄奮不顧身進入滿布濃煙火場，射水降溫突破後持續深入，頻提醒注意自身安全。

「台灣善美的公司」倉儲昨天下午火警，消防人車趕抵時，倉儲已陷入火海，黑色濃煙隨強風竄到半天高，嗆得眾人不敢站在下風處。不過，倉儲頂樓和東側分別有十四人、五人受困待救，消防人員找到上風處升起雲梯車，冒高溫鑽濃煙搏命救人。

「消防員進入火場後遇到的最大難處是通道鐵梯高溫不易接近，有些還斷裂而阻斷工人生路。」孫福佑向守在現場的市長盧秀燕報告說，救難人員搜救時得先降溫才能夠繼續深入，持續和時間賽跑。

背負空氣瓶剛離開火場的消防員說，倉儲內濃煙密布，他們必須在黑暗中摸索前進，當時已獲報八人受困，內心非常焦急地想快點找到受困者，他們一方面要避免誤觸高溫鐵材受傷，另方面要注意搜救方位，因此在地上布置會發光的「救命繩」，方便空氣瓶將耗盡時能迅速循著繩子離開搜救現場。

隨著救援時間一分一秒過去，營造廠商打電話給失聯的工人都未獲回應，「他們應該都有上班，現已接不了電話」，救災現場頓時瀰漫一股低氣壓；消防局決定以重機械破壞倉儲高牆，讓蓄積在室內的濃煙迅速排出，同時在外牆上噴水，讓整棟建物降溫，消防人員隨即再衝入救援。

倉儲建物樓地板面積二萬八千平方公尺，上百名消防人員分批進入、退出，調節體力、補充空氣瓶後再進入搜救，不過，始終沒有傳來找到生還者的好消息。

火場外，還有比消防員更焦急的家屬。一名婦人到場找擔任水電工的弟弟，她說從下午四時等到晚上七時多，撥了幾十通電話都沒人接，他憂心弟弟已經葬身火場，哭著離開；另名男子到場找朋友，他說一直聯絡不上朋友，所以趕到現場關心，很擔心朋友安危，等到夜晚自覺幫不上任何忙，心情沉重地離去。

負責施工的互益營造吳姓副總昨晚出面道歉，表示廠商會負起責任。他鞠躬說，對造成社會不安，代表公司深感抱歉，公司的工程師配合搶救人員全力救災，會對死傷者做好撫恤和照顧。

吳姓副總說，現場不是「保麗龍」而是冷凍保溫材料，他不願意揣測火警原因，「事情發生在瞬間」，原因就等待消防局調查。

台中市 火災

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