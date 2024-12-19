全聯倉儲大火釀9死 中檢明出動3組檢察官人馬多路相驗
台中市大肚區全聯施工中的倉儲今下午大火，疑工人焊接火花釀災造成至少9死7傷慘劇，包括從事水電的廖姓父子雙雙葬生火窟；台中地檢署備妥3組檢察官人馬，由主任檢察官統籌，除今晚到場保全證據，明分頭相驗9具遺體，將通知負責人到案，釐清有無涉犯刑責。
檢方於今案發後在晚間就已趕赴現場，因火勢剛撲滅現場高溫危險，尚無法進入勘驗，與警察、消防等單位蒐證調查、保全證據。
台中地檢署檢察長張介欽指派主任檢察官蕭擁溱負責統籌，以及檢察官郭逵、侯詠琪，周至恒，與法醫、檢察事務官，書記官等3組人馬，預計明天將兵分多路赴崇德殯儀館、東海殯儀館或醫院等，待準備就緒就會開始相驗。
由於大火造成9死慘劇，包括2名外籍移工身分待查，有死者因逃生不及葬生火窟被燒到碳化，而需要透過採集牙齒、DNA等檢體才足以辨識確切身分。
檢察官也將同步通知現場工地包商、負責人到案，就施工過程有無依勞安相關規定、是否有應注意而未注意過失等等，以釐清責任歸屬，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。
犯罪被害人保護協會台中分會主委楊銷樺表示，獲報後分會出動6人投入，告知被害人家屬分會可提供服務內容，包括相關訴訟諮詢、相驗程序，分會也分別前往派出所、醫院關懷陪伴，9名傷者有國人、外籍移工，均予以協助，後續也會視需要由諮商心理師幫忙重建身心。
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