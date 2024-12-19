快訊

力阻3法案三讀過關！綠委突襲破窗佔領主席台 陳玉珍遭攔場外怒嗆

檢方結案倒數！柯文哲「抬頭挺胸」應訊答辯 逾5hr後還押看守所

父子同喪火場…廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

全聯倉儲大火釀9死 中檢明出動3組檢察官人馬多路相驗

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
全聯大肚區施工中倉儲今大火，已釀9人死亡、7人受傷。記者黃仲裕／攝影
全聯大肚區施工中倉儲今大火，已釀9人死亡、7人受傷。記者黃仲裕／攝影

台中市大肚區全聯施工中的倉儲今下午大火，疑工人焊接火花釀災造成至少9死7傷慘劇，包括從事水電的廖姓父子雙雙葬生火窟；台中地檢署備妥3組檢察官人馬，由主任檢察官統籌，除今晚到場保全證據，明分頭相驗9具遺體，將通知負責人到案，釐清有無涉犯刑責。

檢方於今案發後在晚間就已趕赴現場，因火勢剛撲滅現場高溫危險，尚無法進入勘驗，與警察、消防等單位蒐證調查、保全證據。

台中地檢署檢察長張介欽指派主任檢察官蕭擁溱負責統籌，以及檢察官郭逵、侯詠琪，周至恒，與法醫、檢察事務官，書記官等3組人馬，預計明天將兵分多路赴崇德殯儀館、東海殯儀館或醫院等，待準備就緒就會開始相驗。

由於大火造成9死慘劇，包括2名外籍移工身分待查，有死者因逃生不及葬生火窟被燒到碳化，而需要透過採集牙齒、DNA等檢體才足以辨識確切身分。

檢察官也將同步通知現場工地包商、負責人到案，就施工過程有無依勞安相關規定、是否有應注意而未注意過失等等，以釐清責任歸屬，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。

犯罪被害人保護協會台中分會主委楊銷樺表示，獲報後分會出動6人投入，告知被害人家屬分會可提供服務內容，包括相關訴訟諮詢、相驗程序，分會也分別前往派出所、醫院關懷陪伴，9名傷者有國人、外籍移工，均予以協助，後續也會視需要由諮商心理師幫忙重建身心。

全聯 台中市 火災

延伸閱讀

影／全聯台中倉儲大火釀9死 消防局首用「穿越機」搜救

台中全聯倉儲施工大火釀死傷 業者回應：當時在進行空調搭設

全聯倉儲大火起火源疑有保麗龍 毒物專家這樣說

影／全聯台中大肚倉儲工廠大火 目前一死4人失聯

相關新聞

全聯倉儲大火釀9死 中檢明出動3組檢察官人馬多路相驗

台中市大肚區全聯施工中的倉儲今下午大火，疑工人焊接火花釀災造成至少9死7傷慘劇，包括從事水電的廖姓父子雙雙葬生火窟；台中...

影／晚上一次抬出5名男性死者 台中全聯倉儲大火釀9死7傷

台中市大肚區全聯倉儲今下午大火，疑似工人焊接火花釀災已造成至少9人死亡。台中地檢署指派主任檢察官蕭擁溱、檢察官周至恒今晚...

倉儲火災現場遍尋不著兒子下落 母親聞噩耗痛哭失聲

台中市大肚區全聯倉儲今天下午大火，疑似工人焊接火花釀災，陸續傳出傷亡，至晚上7點15分又在3樓發現最後5名死者，皆為男性...

晚上一次抬出5死者 消防局：5人在3樓夾層加上天花板塌陷難逃生

全聯台中倉儲大火，台中市消防局長孫福佑晚間說，歷經持續的搜索，晚間7時15分已經把位在3樓的最後5名失聯者找到，他們都已...

影／全聯台中倉儲大火釀9死 消防局首用「穿越機」搜救

全聯公司在台中大肚興建的倉儲工地在今天傳出火警，釀9死悲劇，檢察官已介入調查是否有人為疏失，因此次火場面積大，考量入夜後...

父子同喪火場！廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

台中市大肚區全聯倉儲今天下午大火，疑似工人焊接火花引燃保麗龍釀災，目前造成至少9人死亡，晚上7點15分消防人員在火場3樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。