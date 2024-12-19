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父子同喪火場…廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

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父子同喪火場！廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大肚火場3樓5名失聯的水電工晚間被尋獲，已明顯死亡時，赫然發現廖姓水電工竟是父子關係。記者黑中亮／攝影
大肚火場3樓5名失聯的水電工晚間被尋獲，已明顯死亡時，赫然發現廖姓水電工竟是父子關係。記者黑中亮／攝影

台中市大肚區全聯倉儲今天下午大火，疑似工人焊接火花引燃保麗龍釀災，目前造成至少9人死亡，晚上7點15分消防人員在火場3樓發現最後5名死者，皆為男性水電工後，晚間8時40分陸續送來沙鹿光田醫院3具焦黑的遺體，其中發現廖姓父子竟然雙雙命喪火場。

廖家本是烏日人，廖母聽聞噩耗後，帶著兩個女兒一同趕來沙鹿光田醫院探視，據知家屬在急診室內，相認看到父子二人同喪火窟時，全家人都在急診室裡癱軟大哭中，悲痛至極。

據了解，廖姓水電工的爸爸是個水電小包工頭，這次帶著他兒子及另外3個人，共5個人為一組，在火場3樓施工，連同送來沙鹿光田的郭姓死者同一組，不幸一場火把他們就這樣燒死，廖姓包工頭的兒子才20幾歲，也還沒結婚，竟然父子同喪火場，令人不勝唏噓。

台中市 火災

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