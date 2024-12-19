全聯倉儲大火 消防局曝最新跡證：疑焊接火星掉落引燃
全聯台中倉儲大火，台中市消防局長孫福佑說，根據最新掌握到的相關跡證，初步研判大概是3樓，在施作電焊工程之時，火星從樓梯的間隙掉落到地下室，當時地下室正在做地板工程，有油漆和汽油的混合物，因此造成了火警。
台中地檢署蕭主任檢察官說，因為高溫，把現場都破壞了，看不清楚，有待進一步確認。
孫福佑說，目前已經掌握到照片和相關的事證，明天會進一步來確認，是不是就是這樣造成的火警。
他說，當時工人正在焊接樓梯，而樓層間都有很多的保麗龍，而地板工程需要用一些黏合物來黏合地板，也需要一些汽油才能夠鋪在地板上。
但至於是不是人為疏失有待明天檢察官進一步看現場。
晚間陸續有死者的家人被通知前來認屍。其中廖姓水電工和兒子同時罹難。廖姓水電工的姊姊到現場認屍之後，不敢相信這個悲劇，由旁人扶著離開現場。
廖姓水電工的姊姊語戴哽咽地說，弟弟住在霧峰，今年51歲，今天帶著27歲的兒子一起來工作，沒想到發生了意外。
從下午4時許開始，陸續都有罹難者的家屬到現場，他們神情悲傷，也有人表示現在根本沒有心情談什麼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言