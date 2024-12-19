快訊

力阻3法案三讀過關！綠委突襲破窗佔領主席台 陳玉珍遭攔場外怒嗆

檢方結案倒數！柯文哲「抬頭挺胸」應訊答辯 逾5hr後還押看守所

父子同喪火場…廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

全聯倉儲大火 消防局曝最新跡證：疑焊接火星掉落引燃

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
廖姓水電工和兒子罹難，他的姊姊由旁人攙扶離開。記者黃寅/攝影
廖姓水電工和兒子罹難，他的姊姊由旁人攙扶離開。記者黃寅/攝影

全聯台中倉儲大火，台中市消防局長孫福佑說，根據最新掌握到的相關跡證，初步研判大概是3樓，在施作電焊工程之時，火星從樓梯的間隙掉落到地下室，當時地下室正在做地板工程，有油漆和汽油的混合物，因此造成了火警。

台中地檢署蕭主任檢察官說，因為高溫，把現場都破壞了，看不清楚，有待進一步確認。

孫福佑說，目前已經掌握到照片和相關的事證，明天會進一步來確認，是不是就是這樣造成的火警。

他說，當時工人正在焊接樓梯，而樓層間都有很多的保麗龍，而地板工程需要用一些黏合物來黏合地板，也需要一些汽油才能夠鋪在地板上。

但至於是不是人為疏失有待明天檢察官進一步看現場。

晚間陸續有死者的家人被通知前來認屍。其中廖姓水電工和兒子同時罹難。廖姓水電工的姊姊到現場認屍之後，不敢相信這個悲劇，由旁人扶著離開現場。

廖姓水電工的姊姊語戴哽咽地說，弟弟住在霧峰，今年51歲，今天帶著27歲的兒子一起來工作，沒想到發生了意外。

從下午4時許開始，陸續都有罹難者的家屬到現場，他們神情悲傷，也有人表示現在根本沒有心情談什麼。

台中市 火災

延伸閱讀

影／全聯倉儲大火最後5名失聯者找到了 都在3樓且罹難

晚上一次抬出5死者 消防局：5人在3樓夾層加上天花板塌陷難逃生

全聯：台中倉儲無堆放保麗龍 皆為施工必要建材

影／全聯台中大肚倉儲工廠大火 目前一死4人失聯

相關新聞

全聯倉儲大火釀9死 中檢明出動3組檢察官人馬多路相驗

台中市大肚區全聯施工中的倉儲今下午大火，疑工人焊接火花釀災造成至少9死7傷慘劇，包括從事水電的廖姓父子雙雙葬生火窟；台中...

影／晚上一次抬出5名男性死者 台中全聯倉儲大火釀9死7傷

台中市大肚區全聯倉儲今下午大火，疑似工人焊接火花釀災已造成至少9人死亡。台中地檢署指派主任檢察官蕭擁溱、檢察官周至恒今晚...

倉儲火災現場遍尋不著兒子下落 母親聞噩耗痛哭失聲

台中市大肚區全聯倉儲今天下午大火，疑似工人焊接火花釀災，陸續傳出傷亡，至晚上7點15分又在3樓發現最後5名死者，皆為男性...

晚上一次抬出5死者 消防局：5人在3樓夾層加上天花板塌陷難逃生

全聯台中倉儲大火，台中市消防局長孫福佑晚間說，歷經持續的搜索，晚間7時15分已經把位在3樓的最後5名失聯者找到，他們都已...

影／全聯台中倉儲大火釀9死 消防局首用「穿越機」搜救

全聯公司在台中大肚興建的倉儲工地在今天傳出火警，釀9死悲劇，檢察官已介入調查是否有人為疏失，因此次火場面積大，考量入夜後...

父子同喪火場！廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

台中市大肚區全聯倉儲今天下午大火，疑似工人焊接火花引燃保麗龍釀災，目前造成至少9人死亡，晚上7點15分消防人員在火場3樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。