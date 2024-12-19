台中全聯倉儲大火遭勒令停工 空汙最高達最危險等級的5倍恐遭罰

台中大肚倉儲工地失火，藉強風濃煙蔓延到30里外的彰化縣區，中市環保局監測下風處400公尺，PM2.5濃度最高竄到1517微克/立方公尺，已達危害最高等級的5倍，空汙破表，直到3個小時後才降到靠近正常的20微克/立方公尺。環保局長陳宏益表示，如因管理不當產生自燃，將依空汙法，最高可開罰500萬元。

市府勞工局也表示，現場堆放冷凍材料，屬易燃材質，沒有管理職安，已依職業安全衛生法勒令停工，3日內並依法開罰3萬到30萬元，且待申請計畫核准後，才能繼續施工。後續將依消防局火場鑑定報告，進一步釐清究責。

環保局說明，火場是倉儲工地，存放大量易燃建材，發生火災時黑煙隨熱氣上升飄散，AI智慧判煙系統隨即偵測，立即啟動空品應變作為。

環保局指出，提醒當地大肚區新興里及鄰近可能受影響村里，包括大肚區社腳里、營埔里、永和里、磺溪里民眾可關閉門窗，如需外出也請戴好口罩，做好自身防護。