台中倉儲火警 全聯表示：現場堆放為施工必要建材
全聯超市位於台中市大肚區的倉儲19日發生重大火警造成人員死傷。外界質疑，事發原因為任意堆放易燃物保麗龍，造成火勢一發不可收拾。全聯對此進一步澄清，據了解情況現場堆放皆為廠商施工之必要建材，事發後已派員到場關切，並將全力協助營建廠商配合相關單位調查釐清。
針對外界各種火災說法，全聯表示，「目前大肚倉儲建物施工地板使用高密度PS板(註1)，天花板則是採PU(註2)發泡劑，最後會全面包上耐燃一級之庫板，並無任意堆放之保麗龍，皆為廠商施工之必要建材。由於目前仍在施工中，建物尚未移交全聯，事發後已派員到場關切，並將全力協助營建廠商配合相關單位調查釐清。」
註1：PS板，聚苯乙烯隔熱板，藍色，鋪設於地板（高密度保麗龍）
註2：PU，聚氨基甲酸酯，淡黃色，鋪塗於天花處
兩者皆為保溫用建材
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