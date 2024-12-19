影／全聯台中倉儲大火釀9死 消防局首用「穿越機」搜救

全聯公司在台中大肚興建的倉儲工地在今天傳出火警，釀9死悲劇，檢察官已介入調查是否有人為疏失，因此次火場面積大，考量入夜後還有受困者失聯，消防局領先全台，使用「穿越機」投入人命搜救工作。消防局表示，穿越機可依消防需求訂製，速度可快可慢，也可減少消防員摸黑入火場搜救的危險性。

火場入夜後因仍未熄滅，當時仍有5人失聯，因為火場燃燒面積大、高溫灼熱，加上天色昏暗，消防員進入火場搜救進度受限，消防局啟用全國首創「穿越無人機」進入作業，希望能夠不受天色昏暗，以及火場內部環境坍塌惡劣影響搜救。

台中市消防局表示，此次出動多台無人機加入救災，其中「穿越機」是首次投入救災，因穿越機不限任何品牌，消防員可依據現場狀況組裝，飛行速度可快可慢，目前使用的穿越機，可達時速一百公里，在室內可以貼地飛行，以利躲避熱源、濃煙，尋找化學品外洩處、搜尋受困待救者。

另外，穿越機採用無刷式馬達，所以不會產生火花，避免在火場爆炸的意外，穿越機備有鏡頭，可將內部第一人稱的畫面，透過圖傳系統，傳至火場外的救災指揮站，供現場指揮官最即時的資訊，供指揮官下達加強救援或撤退的指令，並可擔任消防救災人員的先遣部隊，避免消防員誤入危險區域，屬於科技救災的一大躍進。