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台中全聯倉儲大火濃煙吞噬彰化 甚至遠飄30公里到雲林

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
全聯台中大肚倉儲今天下午發生大火，竄起濃煙隨著東北季風飄向彰化，彰化市區被大量濃煙遮天蔽日的景象，令人怵目心驚。圖／取自彰化八卦山大佛4K高解析即時影像　
全聯台中大肚倉儲今天下午發生大火，竄起濃煙隨著東北季風飄向彰化，彰化市區被大量濃煙遮天蔽日的景象，令人怵目心驚。圖／取自彰化八卦山大佛4K高解析即時影像　

全聯台中大肚倉儲今天下午發生大火，竄起濃煙隨著東北季風飄向彰化，宣導旅遊所架設的彰化八卦山大佛4K高解析即時影像，紀錄彰化市區被大量濃煙遮天蔽日的景象，令人怵目心驚。彰化縣環保局表示，濃煙甚至越過彰化，抵達雲林。

大量的濃煙隨著強風，像一條巨大黑龍盤凝彰化市區上空，霧濛濛，甚至瀰漫的異味十分嗆鼻， 有民眾擷取彰化八卦山大佛4K高解析即時影像，回放後可見彰化市區被濃煙覆蓋的全程影像。

從影像中，可以看到大肚的火場，竄起的濃煙，隨著東北季風，逐漸擴散，往彰化飄過來，從八卦山大佛的即時影像發現，濃煙遮天蔽日，甚至遮住遠眺台中火力發電廠的四支大煙囪。

彰化縣環保局表示，全聯倉儲大火發生後，現場風向為北北東風，彰化縣受影響範圍涵蓋彰化市區至花壇鄉、大村鄉、溪湖鎮附近，依彰化市依感測器縮時錄影，火災煙霧下沉位置較遠，達到30、40公里，甚至已影響至雲林縣。

不過，依彰化縣各空品測站的即時空品指標顯示，彰化縣的空品都仍維持良好，環保局長江培根說，研判應是風力大，濃煙擴散並轉淡後，才未顯示出實際狀況。

全聯台中大肚倉儲今天下午發生大火，竄起濃煙隨著東北季風飄向彰化，彰化市區被大量濃煙遮天蔽日的景象，令人怵目心驚。圖／取自彰化八卦山大佛4K高解析即時影像　
全聯台中大肚倉儲今天下午發生大火，竄起濃煙隨著東北季風飄向彰化，彰化市區被大量濃煙遮天蔽日的景象，令人怵目心驚。圖／取自彰化八卦山大佛4K高解析即時影像　
全聯台中大肚倉儲今天下午發生大火，竄起濃煙隨著東北季風飄向彰化，彰化市區被大量濃煙遮天蔽日的景象，令人怵目心驚。圖／取自彰化八卦山大佛4K高解析即時影像　
全聯台中大肚倉儲今天下午發生大火，竄起濃煙隨著東北季風飄向彰化，彰化市區被大量濃煙遮天蔽日的景象，令人怵目心驚。圖／取自彰化八卦山大佛4K高解析即時影像　

台中市 火災

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