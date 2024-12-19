台中全聯大肚倉儲大火 業者澄清：現場均為施工必要建材

台中大肚區一處施工中的倉儲今下午1時許傳出火警，該處為全聯尚未完工之新廠房，到目前為止已有4人不幸身亡，仍有5名人員失聯持續搜救中。

全聯表示，該處倉儲為尚未完工之新廠房，目前未正式啟用，因此並無全聯員工於廠內工作；進一步了解，目前負責施工之廠商正在進行空調搭設作業。晚間7點全聯也進一步確認，目前大肚倉儲建物施工地板使用高密度PS板（聚苯乙烯隔熱板），天花板則是採PU（聚氨基甲酸酯）發泡劑，兩者皆為保溫用建材，最後會全面包上耐燃一級之庫板，並無任意堆放之保麗龍，皆為廠商施工之必要建材。

由於目前仍在施工中，建物尚未移交全聯，事發後已派員到場關切，起火原因全聯也將全力協助營建廠商配合相關單位調查釐清。

全聯行銷協理劉鴻徵下午出席公開活動時表示，目前該廠房在興建中，啟用時間不確定，因此目前不會影響現有門市物流、供應貨量的運作，至於損失部分則仍有待進一步評估。