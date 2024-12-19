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晚上一次抬出5死者 消防局：5人在3樓夾層加上天花板塌陷難逃生

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影／晚上一次抬出5名男性死者 台中全聯倉儲大火釀9死7傷

聯合報／ 記者曾健祐、記者游振昇、記者陳宏睿／台中即時報導
全聯大肚區施工中倉儲今大火，已釀至少9人死亡。記者黃仲裕／攝影
全聯大肚區施工中倉儲今大火，已釀至少9人死亡。記者黃仲裕／攝影

台中市大肚區全聯倉儲今下午大火，疑似工人焊接火花釀災已造成至少9人死亡。台中地檢署指派主任檢察官蕭擁溱、檢察官周至恒今晚赴火場調查，檢方預計將就現場工地負責人、施工情況等證據予以保全。

台中市消防局今晚表示，晚上6點13分在4樓再發現一名死者，男性，是第4名死者；晚上7點15分在3樓發現最後5名死者，皆為男性，陸續帶出。由於晚間一次抬出5名男性死者，這場大火目前共造成9死7傷慘劇，將比對死者身分。

由於本案死亡人數多，檢察官也將和轄區警方、醫院協調相驗事宜，後續刑事偵查不排除朝過失致死罪嫌偵辦。

本報記者整理全聯大肚物流中心工程12月19日大火消防局搶救時序表：

13：24 消防局獲報大肚區沙田路二段26號台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠新建工地火警案件。

13：30 消防隊到場回報，現場火煙竄出，確認為全聯旗下台灣善美的公司大肚生鮮處理廠工地。

13：31 現場為新建工地地上四層樓、地下一層，加派工業區等多個分隊前往支援。

13：33 第四大隊火調人員出勤。

13：37 加派支援單位前往。

13：38 現場疑似有人員受困、立即加強人命搜救。

13：42 現場受困人數疑似超過20人，啟動大量傷病患機制及針對重大火警造成空汙相關應變及通報機制。

13：43 加派工業區等多單位，出動6台救護車支援。

13：47 3樓左側窗戶跳樓逃生受困者墜落一樓，無生命跡象，送醫不治。

14：55、15：05 由梧棲童綜合救護車與沙鹿光田救護車分別載送5輕傷民眾救治。

15：44 發現4樓2名受困者（一男一女）無生命跡象，一人碳化、一人無生命跡象。

16：45 上述4樓2名受困者（一男一女）從火場救出，送醫均不治

17：10 32歲陳男，自行就醫，意識清楚，吸入過多濃煙，檢查治療中

17：09 53歲黃男，自行就醫，意識清楚，嗆傷，檢查治療中

18：13 4樓再發現一名死者，男性。

19：15 3樓發現5名死者，皆為男性，總計9人死亡。

這場火警發生時，現場有30多名工人，消防局陸續派遣多個單位共148輛消防車、93名人力前往搶救，還出動遙控無人機、穿越機、怪手等器材，最終救出19人，其中有5人送醫，另外有9人死亡，2人自行前往醫院就醫，大火總共造成9死7傷。

台中市大肚區今天發生大火，造成嚴重死傷，傷者送醫急救。記者游振昇／攝影
台中市大肚區今天發生大火，造成嚴重死傷，傷者送醫急救。記者游振昇／攝影

台中市 火災

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