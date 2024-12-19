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台中全聯倉儲大火釀死悲劇 死者家屬求真相要公道

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市今天發生死傷嚴重大火，台中市民政局副局長歐陽明（右二）和梧棲區長溫國宏（右一）今晚到童綜合醫院，慰問死者家屬。記者游振昇／攝影
台中市今天發生死傷嚴重大火，台中市民政局副局長歐陽明（右二）和梧棲區長溫國宏（右一）今晚到童綜合醫院，慰問死者家屬。記者游振昇／攝影

台中市大肚區全聯倉儲今天發生大火，造成嚴重死傷，台中市民政局副局長歐陽明今晚和梧棲區長溫國宏到梧棲童綜合醫院慰問死者家屬，家屬和死者同事都要求要真相，希望查明火警原因，還他們公道。

這場大火生死一線間，多人被送到醫院急救，有傷者慶幸自己獲救，大難不死，有死者家屬在醫院痛哭，哀慟失去至愛，不斷求醫師救他妻子。

童綜合醫院急診室今天下午陸續送進大火中的傷者，急診大門救護車不斷來回奔馳醫院和火場間，一名消防局救護員送一名車禍傷者到急診室時，關心詢問醫護人員，這場大火有幾名傷者送到童醫院。

陳姓女子和蔡姓男子被送到童醫院時已無呼吸心跳，二人被搶救後仍不治，二人都在4樓工作時遭遇不幸；陳女丈夫在急診痛哭，據了解，其妻火警發生時正在現場做空調工作，他哭求醫師繼續搶救妻子，他無法相信妻子死亡，但醫護人員搶救後仍無法挽回其妻性命。

台中市民政局副局長歐陽明和梧棲區長溫國宏今晚代表市長盧秀燕到童醫院，慰問死者家屬，致贈慰問金。

台中市 火災

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