台中全聯倉儲大火1人跳樓亡 專家建議「一方法」求生

台中大肚區全聯超市倉儲今天下午發生大火，已造成3死、2命危，其中一名45歲死者，為了逃生，跳樓不幸身亡。消防專家林金宏說，火災發生時，若大火已無法撲滅，逃生時一定要往反方向走，若樓梯間未見煙霧，一定要盡快往下逃；大火需要一定時間，冷靜找出逃生方法。

林金宏說，目前未能判斷實際起火原因，但大面積倉儲火災起火，原因通常與施工時出現的火星有關，火星不小心點燃易燃物，經過悶燒後，瞬間揚起大火。大火的火勢非常猛烈，難以第一時間撲滅，此時人員應立即逃生；但大面積倉儲著火，需要一定的時間，應該有除了跳樓以外的逃生方式。

他建議，當火勢伴隨濃煙，手持濕抹布並採低姿態，此時不是「逃生」，而是「避難」，因為即使手持濕抹布遮住口鼻，也無法阻擋濃煙威脅，最好快速找到安全空間躲進去，阻隔濃煙入侵，等待救援。不過，倉儲通常很少會有隔間，多數都是開放式空間，也讓濃煙來襲時，沒有太多安全空間可以選擇，增加火災致死機率。

有員工為逃生而跳樓身亡，讓人遺憾。林金宏表示，發現火警後，第一時間一定要往下跑，如果往上跑，煙霧每秒上升速度，遠快於逃跑速度；若往下跑，在樓梯間遇到濃煙，表示樓梯間受到汙染，此時已經無法往下跑，應該立刻找尋安全空間，並「關門」阻隔濃煙，等待救援。