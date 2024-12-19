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全聯台中倉儲失火釀3死1命危6失聯 親人朋友急衝現場哭著找人
全聯旗下的善美的倉儲，下午發生大火，初步已經造成3人死亡、1人命危，5人受傷，仍有6名工人失聯中。入夜後，分別有一位婦人和一位男子到現場要找自己的親人和朋友。
他們抵達時，現場沒有人接待他們，記者想要訪問，了解他們的心聲，但馬上被保全人員極為不禮貌的阻擋。
該名婦人後來被一名男子帶離，記者追上詢問，婦人說，他的弟弟在裡面當水電工，她下午4點等到現在，但是等不到人，婦人後來哭著離開。
另一名男子，說他是來找他的朋友，因為朋友在這裡工作，卻一直沒有聯絡，因為接到警方的通知，所以想過來看看。他說，看來要等警方進一步說明，才能了解發生了什麼事，也很擔心朋友的安危。
根據最新資料，此起火警已造成3人喪生、1人命危，5人受傷，仍有6名工人失聯中，消防局持續搜救中。
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