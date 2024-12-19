全聯倉儲大火起火源有保麗龍 毒物專家這樣說

台中市大肚區一處全聯倉儲工廠今天下午1時許發生大火，起火源經初步判定是堆放保麗龍的地下室，造成多人受困、死亡。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，濃煙中的有毒物質，對人體多部位都可能有影響，附近民眾除了應減少外出，尤其有過敏，氣喘、慢性阻塞性肺病等族群，更該隨時留意身體情況。

全聯旗下生鮮處理廠「台灣善美的公司」，位於大肚區沙田路的倉儲工廠起火，現場濃煙竄天，包括建築物的陽台、頂樓都有受困者待援，消防局長孫福佑表示，起火源是堆放保麗龍、泡棉等物品的地下室，且由於劇烈火勢，目前陸續傳出死傷情況。

顏宗海說，火災會隨著燃燒的物品而釋放不同有毒化合物，造成空氣汙染，如塑膠工廠大火，可能會有戴奧辛；鋰電池工廠大火，可能會有氟化氫，都是對人體有害的物質，此次大火燃燒物品中含保麗龍，可能會有苯乙烯、多環芳香烴等致癌物，會損害神經、眼睛、皮膚、肺部、腦部、心臟等部位，是致癌物質。

顏宗海提醒，遭遇火災時火勢無法立即撲滅，除了盡速逃離事發現場，若住在起火地點附近的居民，也應減少外出並關上門窗，也可利用空氣清淨機淨化空氣，民眾若要出門則應配戴口罩，尤其有過敏，氣喘、慢性阻塞性肺病等族群，更該隨時留意身體情況。