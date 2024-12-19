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台中全聯倉儲大火已釀3死5傷6失聯 消防局接獲報案搶救時序表

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
全聯大肚工地起火，目前已傳3死2OHCA，還有多人失聯。記者黃仲裕／攝影
全聯大肚工地起火，目前已傳3死2OHCA，還有多人失聯。記者黃仲裕／攝影

全聯旗下生鮮處理廠「台灣善美的公司」，今天下午位於大肚區沙田路的倉儲起火，現場濃煙竄天，建築物陽台、頂樓一度有受困者待援。根據最新資料，此起火警已造成3人喪生，5人受傷，仍有6名工人失聯中，消防局正在積極搜救。

消防局長孫福佑說，火場是一處興建中的工地，案發前有30多名，因現場堆放的保麗龍板屬於易然材質，火勢延燒快速，目前已在工地三樓陽台救下5人，頂樓有14人待援，經雲梯車搶救後，僅剩3人陸續脫困中，不過跟現場工頭清點人數，仍有數人失聯，仍待搜救。

本報記者整理全聯大肚物流中心工程12月19日大火 消防局搶救時序表：

13：24 消防局獲報大肚區沙田路二段26號台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠新建工地火警案件。

13：30 消防隊到場回報，現場火煙竄出，確認為全聯旗下台灣善美的公司大肚生鮮處理廠工地。

13：31 現場為新建工地地上四層樓、地下一層，加派工業區等多個分隊前往支援。

13：33 第四大隊火調人員出勤。

13：37 加派支援單位前往。

13：38 現場疑似有人員受困、立即加強人命搜救。

13：42 現場受困人數疑似超過20人，啟動大量傷病患機制及針對重大火警造成空汙相關應變及通報機制。

13：43 加派工業區等多單位，出動6台救護車支援。

13：47 3樓左側窗戶跳樓逃生受困者墜落一樓，無生命跡象，送醫不治。

14：55、15：05 由梧棲童綜合救護車與沙鹿光田救護車分別載送5輕傷民眾救治。

15：44 發現4樓2名受困者（一男一女）無生命跡象，一人碳化、一人無生命跡象。

16：45 上述4樓2名受困者（一男一女）從火場救出，送醫均不治

根據最新資料，此起火警已造成3人喪生，5人受傷，仍有6名工人失聯中，消防局仍在積極搜救。

全聯大肚工地起火，目前已傳3死2OHCA，還有多人失聯，消防局出動雲梯車搶救。記者黃仲裕／攝影
全聯大肚工地起火，目前已傳3死2OHCA，還有多人失聯，消防局出動雲梯車搶救。記者黃仲裕／攝影
全聯大肚工地起火，目前已傳3死2OHCA，還有多人失聯。記者黃仲裕／攝影
全聯大肚工地起火，目前已傳3死2OHCA，還有多人失聯。記者黃仲裕／攝影
全聯大肚工地起火，目前已傳3死2OHCA，還有多人失聯。 圖／讀者提供
全聯大肚工地起火，目前已傳3死2OHCA，還有多人失聯。 圖／讀者提供

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