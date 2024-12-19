台中全聯倉儲大火已釀3死5傷6失聯 消防局接獲報案搶救時序表

全聯旗下生鮮處理廠「台灣善美的公司」，今天下午位於大肚區沙田路的倉儲起火，現場濃煙竄天，建築物陽台、頂樓一度有受困者待援。根據最新資料，此起火警已造成3人喪生，5人受傷，仍有6名工人失聯中，消防局正在積極搜救。

消防局長孫福佑說，火場是一處興建中的工地，案發前有30多名，因現場堆放的保麗龍板屬於易然材質，火勢延燒快速，目前已在工地三樓陽台救下5人，頂樓有14人待援，經雲梯車搶救後，僅剩3人陸續脫困中，不過跟現場工頭清點人數，仍有數人失聯，仍待搜救。

本報記者整理全聯大肚物流中心工程12月19日大火 消防局搶救時序表：

13：24 消防局獲報大肚區沙田路二段26號台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠新建工地火警案件。

13：30 消防隊到場回報，現場火煙竄出，確認為全聯旗下台灣善美的公司大肚生鮮處理廠工地。

13：31 現場為新建工地地上四層樓、地下一層，加派工業區等多個分隊前往支援。

13：33 第四大隊火調人員出勤。

13：37 加派支援單位前往。

13：38 現場疑似有人員受困、立即加強人命搜救。

13：42 現場受困人數疑似超過20人，啟動大量傷病患機制及針對重大火警造成空汙相關應變及通報機制。

13：43 加派工業區等多單位，出動6台救護車支援。

13：47 3樓左側窗戶跳樓逃生受困者墜落一樓，無生命跡象，送醫不治。

14：55、15：05 由梧棲童綜合救護車與沙鹿光田救護車分別載送5輕傷民眾救治。

15：44 發現4樓2名受困者（一男一女）無生命跡象，一人碳化、一人無生命跡象。

16：45 上述4樓2名受困者（一男一女）從火場救出，送醫均不治