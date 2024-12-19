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台中全聯倉儲大火 環保局啟動空品應變持續監控

中央社／ 台中19日電

台中大肚區全聯倉儲工廠今天下午發生大火，濃煙四散，台中市政府環保局隨即啟動空氣品質應變作為，下風處可能會有火煙異味，將持續監控附近空氣品質。

台中市大肚區沙田路二段的全聯倉儲工廠下午1時多發生大火，消防局仍持續在場搶救中，環保局表示，AI智慧判煙系統主動掌握這起火災事件，立即啟動空品應變作為，目前當地風場偏北北東風，下風處包括附近巷弄及彰化縣境內，都可能會有火煙異味情形。

環保局指出，環保局應變小組已派員趕往現場，並持續掌握空氣品質變化情形，考量現場濃煙過大，已影響鄰近沙田路視線，市警局已暫時封閉沙田路一段918巷至沙田路二段132巷雙向道路。

為利於消防局現場救災，公路局也提醒用路人，暫時管制封閉台1線180k至180k+600雙向車道。警方已至現路人場進行交管，進行道路管制，預計下午5時30分恢復通行。

公路局中區養護工程分局建議，往台中市區請改行走華南路接遊園路前往台中市；至於往彰化方向則請由台1線沙田路往北行駛，然後走台17線中彰大橋前往，並請用路人多利用公路局省道即時交通資訊系統。

台中市 火災

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