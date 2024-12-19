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台中全聯倉儲成火窟 最新情況曝光「3死1OHCA」仍5至8人失聯

台中全聯倉儲起火點曝光 「地下室放滿保麗龍」釀惡火5至8人失聯

台中全聯倉儲大火送光田醫院1死2傷 無名死者雙腿骨折

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
光田醫院急診部主任林技政表示，無名死者疑似跳樓跳樓造成雙腿骨折。記者黑中亮／攝影
光田醫院急診部主任林技政表示，無名死者疑似跳樓跳樓造成雙腿骨折。記者黑中亮／攝影

台中市大肚區沙田路二段一處倉儲，下午1時許傳出火警，現場出現大量傷患，沙鹿光田醫院表示，目前已收到3位患者1死2傷，據了解，稍後可能還有兩位OHCA的病患，要送來醫院急救。

沙鹿光田醫院表示，目前收治3人，第一人仍不知道身分，但由於雙腿骨折、身體焦黑，已經宣告死亡，第二位余姓63歲無明顯外傷，武是49幾歲，兩人都被嗆傷沒有生命危險。

武姓員工表示，當時他正在3樓突然發現或是蔓延起來，只有被濃煙嗆到就送來醫院了；余姓員工則指出，自己當時正在頂樓就看到大火燒了起來，現在被嗆到有咳嗽。

光田醫院急診部主任林技政表示，無名死者有全身燻黑的狀態，疑似是跳樓跳樓造成雙腿骨折，目前在他的手臂和背上有發現擦挫傷的情況。

光田醫院急診部主任林技政表示，無名死者疑似跳樓跳樓造成雙腿骨折。記者黑中亮／攝影
光田醫院急診部主任林技政表示，無名死者疑似跳樓跳樓造成雙腿骨折。記者黑中亮／攝影

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