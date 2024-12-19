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台中全聯倉儲成火窟 最新情況曝光「3死1OHCA」仍5至8人失聯

台中全聯倉儲起火點曝光 「地下室放滿保麗龍」釀惡火5至8人失聯

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台中全聯倉儲大火已3人罹難 盧秀燕：目前救出18人

聯合報／ 記者黃寅游振昇黑中亮／台中即時報導
台中市市長盧秀燕趕到現場，了解大夥狀況。記者黃仲裕/攝影
台中市市長盧秀燕趕到現場，了解大夥狀況。記者黃仲裕/攝影

台中倉儲大火，下午3點44分以前已有3人不幸死亡，台中市長盧秀燕表示，現場職安主管表示有5到8人受困，消防全力搶救中。

台中市長盧秀燕趕往大肚大火現場，她說，失火的建物是全聯新建，目前還在施工中。目前救出18人，1人從3樓往下跳，急救後仍有生命危險。稍後消防局訊息，另發現有2人明顯死亡。

盧秀燕表示，據職安主管說，目前仍有5到8人可能被困，消防人員全力蒐救中。至於外傳有消防人員被困，局長孫福佑說是誤傳。

盧秀燕說，這處工地是合法申請，目前興建中。一度大樓有14人、東側大樓有5人，除1人從3樓跳下狀況不好，其餘獲救送醫。公司職安領班說有5到8人還在裡面，電話沒有接通，目前全力搜救中。

盧秀燕表示，第一時間市府啟動應變措施，都發局提供建物資料，消防局第一時搶救，衛生局通知責任醫院，將有大量傷患來到，醫護投入；教育局清查附近3所學校，沒有延燒之虞，但有煙味，學校緊閉門窗 ，另通知家長如有時間可提早來接孩子。環保局啟動通報，請附近民眾與彰化縣政府注意濃煙傷害。

台中倉儲大火，消防人員全力搶救中。記者黃仲裕/攝影
台中倉儲大火，消防人員全力搶救中。記者黃仲裕/攝影
台中倉儲大火，消防人員全力搶救中。記者黃仲裕/攝影
台中倉儲大火，消防人員全力搶救中。記者黃仲裕/攝影
台中倉儲大火，消防人員全力搶救中。記者黃仲裕/攝影
台中倉儲大火，消防人員全力搶救中。記者黃仲裕/攝影

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