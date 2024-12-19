影／台中全聯倉儲大火...已3人死亡 5至8人失聯

全聯旗下生鮮處理廠「台灣善美的公司」，今天下午位於大肚區沙田路的倉儲起火，現場濃煙竄天，建築物陽台、頂樓都有受困者待援。消防局長孫福佑表示，工地起火點是地下室，因堆放保麗龍板釀成劇烈火勢，根據消防局最新資料，目前已3死，仍有5至8人失聯。

消防局長孫福佑說，火場是一處興建中的工地，案發前有30多名，因現場堆放的保麗龍板屬於易然材質，火勢延燒快速，目前已在工地三樓陽台救下5人，頂樓有14人待援，經雲梯車搶救後，僅剩3人陸續脫困中，不過跟現場工頭清點人數，仍有5至8人失聯，仍待搜救。

據了解，工地大樓3樓陽台有5名受困，已救援，頂樓5樓有14名在屋頂上，也已救出，另有一名3樓跳下來的施工人員已OHCA，送光田醫院，15時44分又發現2名OHCA，其中一人遺體已碳化，均已不治。

大火發生後，光田醫院收治3人，第一人已經宣告死亡，第二位余姓63歲無明顯外傷，第三位是武姓傷患40幾歲，嗆傷沒有生命危險，目前大火共造成3人死亡。