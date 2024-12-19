影／全聯倉儲大火...起火點是堆放保麗龍地下室 5至8人失聯

全聯旗下生鮮處理廠「台灣善美的公司」，今天下午位於大肚區沙田路的倉儲起火，現場濃煙竄天，建築物陽台、頂樓都有受困者待援。消防局長孫福佑表示，工地起火點是地下室，因堆放保麗龍板釀成劇烈火勢，目前仍有5至8人失聯中。

消防局長孫福佑說，火場是一處興建中的工地，案發前有30多名，因現場堆放的保麗龍板屬於易然材質，火勢延燒快速，目前已在工地三樓陽台救下5人，頂樓有14人待援，經雲梯車搶救後，僅剩3人陸續脫困中，不過跟現場工頭清點人數，仍有5至8人失聯，仍待搜救。

台灣善美的公司是全聯超市的生鮮處理廠，今天下午1時24分，該公司位於台中市大肚區沙田路二段的倉儲傳出火警，火場為地上4層樓、地下1層新建工地，2樓起火燃燒，火勢仍在搶救中，今天下午2時許，一名受困者從3樓跳樓逃生，受困者年約45歲，已被送往沙鹿光田醫院救治。