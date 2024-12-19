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台中全聯倉儲成火窟 最新情況曝光「3死1OHCA」仍5至8人失聯

台中全聯倉儲起火點曝光 「地下室放滿保麗龍」釀惡火5至8人失聯

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影／全聯倉儲大火...起火點是堆放保麗龍地下室 5至8人失聯

聯合報／ 記者黃寅陳宏睿／台中即時報導
全聯位於台中大肚的倉儲工地起火，多人受困待援。記者黃寅／攝影
全聯位於台中大肚的倉儲工地起火，多人受困待援。記者黃寅／攝影

全聯旗下生鮮處理廠「台灣善美的公司」，今天下午位於大肚區沙田路的倉儲起火，現場濃煙竄天，建築物陽台、頂樓都有受困者待援。消防局長孫福佑表示，工地起火點是地下室，因堆放保麗龍板釀成劇烈火勢，目前仍有5至8人失聯中。

消防局長孫福佑說，火場是一處興建中的工地，案發前有30多名，因現場堆放的保麗龍板屬於易然材質，火勢延燒快速，目前已在工地三樓陽台救下5人，頂樓有14人待援，經雲梯車搶救後，僅剩3人陸續脫困中，不過跟現場工頭清點人數，仍有5至8人失聯，仍待搜救。

台灣善美的公司是全聯超市的生鮮處理廠，今天下午1時24分，該公司位於台中市大肚區沙田路二段的倉儲傳出火警，火場為地上4層樓、地下1層新建工地，2樓起火燃燒，火勢仍在搶救中，今天下午2時許，一名受困者從3樓跳樓逃生，受困者年約45歲，已被送往沙鹿光田醫院救治。

目前消防局已派遣大肚分隊等共計17個單位，出動各式消防車輛34輛、救護車8輛（含醫院5輛）消防人員91名，現場由副局長楊元吉擔任指揮官，現場3樓有5名及頂樓14名民眾，今天下午2時36分，由雲梯車陸續搶救出16人，目前剩3人待援，由於工頭說今天現場總共有30多名工人，另外還有5至8人失聯，正在確認是否已經逃出火場。

全聯位於台中大肚的倉儲工地起火，消防局長孫福佑到場了解狀況。記者黃寅／攝影
全聯位於台中大肚的倉儲工地起火，消防局長孫福佑到場了解狀況。記者黃寅／攝影
全聯位於台中大肚的倉儲工地起火，多人受困待援。記者黃寅／攝影
全聯位於台中大肚的倉儲工地起火，多人受困待援。記者黃寅／攝影

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