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台中全聯倉儲成火窟 最新情況曝光「3死1OHCA」仍5至8人失聯

台中全聯倉儲起火點曝光 「地下室放滿保麗龍」釀惡火5至8人失聯

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影／台中倉儲大火目前已有4人送醫 其中1人無生命徵象

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
第4名傷患，約3點23分送到童綜合醫院。記者游振昇／攝影
第4名傷患，約3點23分送到童綜合醫院。記者游振昇／攝影

全聯旗下生鮮處理廠「台灣善美的公司」，今天下午位於大肚區沙田路的倉儲起火，現場濃煙竄天，建築物陽台、頂樓都有受困者待援，消防局已派出17個單位到場，火場為地上4樓、地下1樓的新建工地，1名受困者跳樓逃生、3人救出，另外有16名受困者待援，目前已知有4人送醫，1人無生命徵象，火場現場還在待命等救援。

沙鹿光田目前收到一位患者，尚無法確定姓氏年齡，送至醫院急救約快30分鐘，仍為OHCA(到院前心肺功能停止)狀態。

下午3:23分，童醫院送進第三位傷者，疑似嗆傷，急救人員馬上拿出氧氣桶和氧氣罩急救。

14：56分，51歲李男送入，意識清楚，吸入過多濃煙，檢查治療中。

14：58分，27歲江男送入，意識清楚，吸入過多濃煙，檢查治療中。

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