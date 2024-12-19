影／台中倉儲大火目前已有4人送醫 其中1人無生命徵象

全聯旗下生鮮處理廠「台灣善美的公司」，今天下午位於大肚區沙田路的倉儲起火，現場濃煙竄天，建築物陽台、頂樓都有受困者待援，消防局已派出17個單位到場，火場為地上4樓、地下1樓的新建工地，1名受困者跳樓逃生、3人救出，另外有16名受困者待援，目前已知有4人送醫，1人無生命徵象，火場現場還在待命等救援。

沙鹿光田目前收到一位患者，尚無法確定姓氏年齡，送至醫院急救約快30分鐘，仍為OHCA(到院前心肺功能停止)狀態。

下午3:23分，童醫院送進第三位傷者，疑似嗆傷，急救人員馬上拿出氧氣桶和氧氣罩急救。

14：56分，51歲李男送入，意識清楚，吸入過多濃煙，檢查治療中。

14：58分，27歲江男送入，意識清楚，吸入過多濃煙，檢查治療中。