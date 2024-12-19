影／全聯倉儲大火濃煙竄天仍16人待援 驚傳有消防員也受困待查

全聯旗下生鮮處理廠「台灣善美的公司」，今天下午位於大肚區沙田路的倉儲起火，現場濃煙竄天，建築物陽台、頂樓都有受困者待援，消防局已派出17個單位到場，火場為地上4樓、地下1樓的新建工地，1名受困者跳樓逃生、3人救出，另外有16名受困者待援，也傳出有消防員受困，消防局正在清點人數釐清。

台灣善美的公司是全聯超市的生鮮處理廠，今天下午1時24分，該公司位於台中市大肚區沙田路二段的倉儲傳出火警，火場為地上4層樓、地下1層新建工地，2樓起火燃燒，火勢仍在搶救中，今天下午2時許，一名受困者從3樓跳樓逃生，受困者年約45歲，已被送往沙鹿光田醫院救治。

目前消防局已派遣大肚分隊等共計17個單位，出動各式消防車輛34輛、救護車8輛（含醫院5輛）消防人員91名，現場由副局長楊元吉擔任指揮官，現場3樓有5名及頂樓14名民眾，今天下午2時36分，由雲梯車陸續從東側3樓陽台救出3人，目前仍有16人待援。

梧棲童綜合醫院表示，該起火警，已收治兩名病患，其中51歲李男送入時，意識清楚，吸入過多濃煙，檢查治療中，另名27歲江男，也意識清楚，吸入過多濃煙，檢查治療中。