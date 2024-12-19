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台中全聯倉儲大火濃煙襲向彰化讓天空灰濛濛 環保局示警

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
台中市大肚區全聯倉儲大火，濃煙直竄天際，並順著東北季風吹向彰化多個鄉鎮市，彰化縣環保局緊急呼籲縣民，緊閉門窗避免外出，配戴口罩以維護健康。 圖／讀者提供
台中市大肚區全聯倉儲大火，濃煙直竄天際，並順著東北季風吹向彰化多個鄉鎮市，彰化縣環保局緊急呼籲縣民，緊閉門窗避免外出，配戴口罩以維護健康。 圖／讀者提供

臺中市大肚區沙田路全聯倉儲今天下午1時39分發生火警，現場火勢猛烈濃煙直竄天際，並順著東北季風吹向彰化多個鄉鎮市，除煙霧籠罩外，還瀰漫嗆鼻味道，彰化縣環保局緊急呼籲縣民，緊閉門窗避免外出，配戴口罩以維護健康。

全聯倉儲大火發生不久，濃煙除往下風的彰化吹，天空霧濛濛，並瀰漫嗆鼻味道，很多民眾以為是彰化市或和美鎮發生工廠大火，後來網路出現台中大肚這家生鮮處理中心發生大火，見到濃煙從廠內竄出，火舌伸吞，都直說「好誇張」、「好恐怖」。

彰化縣環保局表示，全聯倉儲大火發生後，現場風向為北北東風，彰化縣受影響範圍涵蓋彰化市區至花壇鄉、大村鄉、溪湖鎮附近，提醒受影響區域民眾請緊閉門窗避免外出，配戴口罩以維護個人健康。

不過，依彰化縣各測站的即時空空氣指標，都仍維持良好，環保局長江培根說，研判應是風力大，才未顯示出實際狀況，但環保局會持續監測，並連繫各媒體跑馬燈，提醒民眾緊閉門窗避免外出，及配戴口罩。

大肚緊鄰彰化，不過，彰化縣消防局表示，未接獲台中市請求支援。

台中市大肚區全聯倉儲大火，濃煙直竄天際，並順著東北季風吹向彰化多個鄉鎮市，彰化縣環保局緊急呼籲縣民，緊閉門窗避免外出，配戴口罩以維護健康。 圖／讀者提供
台中市大肚區全聯倉儲大火，濃煙直竄天際，並順著東北季風吹向彰化多個鄉鎮市，彰化縣環保局緊急呼籲縣民，緊閉門窗避免外出，配戴口罩以維護健康。 圖／讀者提供
台中市大肚區全聯倉儲大火，濃煙直竄天際，並順著東北季風吹向彰化多個鄉鎮市，彰化縣環保局緊急呼籲縣民，緊閉門窗避免外出，配戴口罩以維護健康。 圖／讀者提供
台中市大肚區全聯倉儲大火，濃煙直竄天際，並順著東北季風吹向彰化多個鄉鎮市，彰化縣環保局緊急呼籲縣民，緊閉門窗避免外出，配戴口罩以維護健康。 圖／讀者提供

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