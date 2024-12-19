快關窗！台中全聯倉儲大火傷亡不明 環保局急發火警空汙快訊

全聯旗下生鮮處理廠「台灣善美的公司」，今天下午位於大肚區沙田路的倉儲起火，現場濃煙竄天，建築物陽台、頂樓都有受困者待援。消防局表示，已派出十多個單位前往滅火，市長盧秀燕、消防局長孫福佑也到場場瞭解狀況，目前有1人跳樓逃生、3人救出，仍有16人待援，市府環保局也發布火警空汙快訊，提醒市民留意。

台中市環保局在今日下午發布火警空汙事件快訊，提醒市民，因火警，目前環境風場北北東風，附近區域及下風處，包括沙田路二段、沙田路二段102巷、沙田路二段2巷、沙田路二段115巷、沙田路二段102北巷等附近，都可能會有火災異味情形，應變小組已派員趕往現場，持續掌握空品變化情形。

據查，起火的是「台灣善美的公司」屬於全聯超市的生鮮處理廠，今天下午1時24分，消防局獲報該倉儲起火，消防局先派遣4個分隊、8輛消防車、22名人力前往滅火，因現場已全面燃燒，後續又派遣多個分隊前往支援，消防隊在場回報，現場受困人數超過20人，消防局又加派車輛前往，目前已有一人跳樓逃生送醫，警消持續搶救中，傷亡人數不明。