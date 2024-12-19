影／台中全聯倉儲大火10多人受困 雲梯車驚險搶救畫面曝光

台中市大肚區工廠今天發生大火，一名員工疑 受不了濃煙墜樓（OHCA）無生命跡象，有10多人受困，消防人員趕往搶救中，部分員工在陽台及屋頂求救，消防雲梯車正設法把人搶救下來。

台中市消防局今天中午獲報，台中市大肚區沙田路二段「台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠」今天發生大火，現場是5層RC建物，消防局出動22車49人１無人機，由大隊長指揮，啟動大量傷病患機制，光田醫院支援2救護車、梧棲童綜合醫院支援3救護車到場。

警消初步了解，一名員工（45歲）自3樓墜下無生命徵象送醫，3樓有3名員工受困、頂樓14員工受困，持續搶救中；現場受困人數疑似超過20人，由於現場為生鮮處理廠密封空間，仍設法搶救人員中。