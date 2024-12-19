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影／全聯倉儲大火多人待援 空拍待援者困頂樓畫面曝

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
全聯位於台中大肚的生鮮倉儲起火，多人受困屋頂，消防局出動空拍機掌握動態。圖／台中市消防局提供
全聯位於台中大肚的生鮮倉儲起火，多人受困屋頂，消防局出動空拍機掌握動態。圖／台中市消防局提供

全聯旗下生鮮處理廠「台灣善美的公司」，今天下午位於大肚區沙田路的倉儲起火，現場濃煙竄天，建築物陽台、頂樓都有受困者待援，消防局表示，已派出十多個單位前往滅火。

市長盧秀燕、消防局長孫福佑已前往現場瞭解狀況，目前有1人跳樓逃生、3人救出，仍有16人待援，消防局也出動空拍機，掌握現場待援者狀況。

據查，起火的是「台灣善美的公司」屬於全聯超市的生鮮處理廠，今天下午1時24分，消防局獲報該倉儲起火，消防局先派遣4個分隊、8輛消防車、22名人力前往滅火，因現場已全面燃燒，後續又派遣多個分隊前往支援。

消防隊在場回報，現場受困人數超過20人，消防局又加派車輛前往，目前已有一人跳樓逃生送醫，警消持續搶救中，傷亡人數不明。

全聯 台中市 火災

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