影／大肚全聯協力廠倉儲大火 現場傳受困超過20人、消防加派支援
台中市消防局在今天下午1時許獲報，大肚區沙田路的一間生鮮倉儲發生火警，據傳是全聯超市的協力廠商，現場濃煙竄天，據報建築物陽台、頂樓都有受困者待援。消防局表示，已派出十多個單位前往滅火，火場判斷為建築中的工地，市長盧秀燕、消防局長孫福佑已前往現場瞭解狀況，目前有1人墜樓逃生無生命跡象，3人救出，仍有16人待援。
據查，起火的是「台灣善美的公司」屬於全聯超市的生鮮處理廠，今天下午1時24分，消防局獲報該倉儲起火，消防局先派遣4個分隊、8輛消防車、22名人力前往滅火，因現場已全面燃燒，後續又派遣多個分隊前往支援，消防隊在場回報，現場受困人數超過20人，消防局又加派車輛前往，目前已有一人跳樓逃生送醫，警消持續搶救中，傷亡人數不明。
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