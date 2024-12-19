影／台中大肚全聯善美的生鮮處理廠大火多人受困 盧秀燕趕現場

台中市大肚區工廠今天發生大火，一名員工墜樓無生命跡象，有10多人受困，台中市長盧秀燕正趕往現場中。

台中市消防局今天中午獲報，台中市大肚區沙田路二段「台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠」今天發生大火，現場是5層RC建物，消防局出動22車49人１無人機，由大隊長指揮，啟動大量傷病患機制，光田醫院支援2救護車、梧棲童綜合醫院支援3救護車到場。

一名員工自3樓墜下無生命徵象送醫，3樓3員工受困、頂樓14員工受困，持續搶救中；現場受困人數疑似超過20人。

全聯福利中心官網有提到，2006年7月，台灣善美的股份有限公司正式成為全聯福利中心的生鮮商品處理中心，目前在全台灣共有6座處理中心，地點分布在北部的五股、新店，中部的大肚、潭子，以及南部的岡山、路竹。