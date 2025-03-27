快訊

可口可樂緊急召回英國多款飲料！1成分含量過高恐釀腎衰竭

仍否認惡行…高雄連環分屍魔張介宗「延押2個月」可看報看電視

柯文哲遞狀了！有血尿、晚上被痛醒恐「腎損傷」 向法官聲請具保停押

選填志願起跑 填錯科系超焦慮？人力銀行教戰關鍵思維

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
大學學測進入申請入學，選填志願對學生是重要人生抉擇。圖／本報系資料照片
大學學測進入申請入學，選填志願對學生是重要人生抉擇。圖／本報系資料照片

大學學科能力測驗今年有超過12萬人報考， 3月19日開始個人申請入學報名，如何選填志願贏在起跑點，成為全台考生及家長燒腦的大事。1111人力銀行「16大產業起薪排名」顯示，工作一年以下平均起薪冠軍產業是電子資訊業36800元，再觀察七年後的薪資成長變化，資訊業仍然一枝獨秀薪資來到58,400元，成長幅度高達58.7%。

就業市場重理輕文氛圍濃厚，驅動更多學子搶填熱門志願，包括資工／電機／應材等系所都是一時之選。

確定所選科系未來是否能夠支持自己的職業目標相當重要，在面對眾多科系選擇時，擁有關鍵的思考與準備，能夠幫助考生做出更明智的決策。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將於5月20日至23日在南港展覽館盛大舉辦，高通總裁暨執行長艾蒙、輝達執行長黃仁勳，將於同日登場發表首場主題演講，點燃AI話題全面炸裂，更拉高台灣理工人才的吸睛度。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，電子資訊不僅起薪高，隨著資歷累計，年薪及分紅更是驚人，百萬元年薪起跳已是業界常見，說明台灣科技業撐起全球 AI 供應鏈的重要性，也同步反映在從業人員待遇條件方面，依然是產業翹楚。

1111人力銀行職涯顧問陳坤平建議，學生在選擇科系時，經常面臨對興趣不確定、擔心選錯科系的焦慮，而且假性興趣的例子也很多，例如受到媒體影響或短期興趣（例如想當運動員）而一時興起選擇科系，有可能現象退燒後，也澆熄讀書的動力，因此檢視興趣的持久性，確保興趣在學習過程中持續，並且能夠承受科系的學業壓力是很重要的自我認知。

114學測

延伸閱讀

謝金河：台股今年度小月兩顆引擎鞏固與整頓

00878配息入帳 如何讓手上張數快速翻倍？存股高息ETF「不二法門曝光」

曾當洗碗工！黃仁勳現身速食店賣「輝達早餐」 自曝創業靈感

黃仁勳：華為征服每一個市場 有華為在、美國就搞不定

相關新聞

英文底標學生 城鄉落差是關鍵

有國小教師認為「底標裡的學生」，在小一就已經開始落後，經過多年學校教育仍拉不起來，僅有少數「逆轉勝」。分析原因，大班制教...

數A底標上數學系？ 大學：進不了首輪

少子化衝擊下，連老牌私立大學及部分國立大學數學系的個人申請門檻只有「數A底標」，底標生具備讀這些高強度科系的能力嗎？大學...

學測英文底標3級分 低分群增加

每年大學學測成績公布後，鮮少人關心那些「底標裡的學生」，英文科底標已連兩年探底，僅剩三級分，今年後標更首次降至四級分。對...

底標棄民／英文課城鄉差距240堂 大班制教學難拉起學生

英語教育十多年前就向下延伸到國小三年級，近年又有108課綱課程改革，但不少英文教師直言，學校教育仍難拉起「底標裡的學生」。為何他們認為，這現象與大班制教學和城鄉差距導致授課節數差距大有關？

底標棄民／學測英文低分群增 108課綱素養題加重挫敗感

大學學測英文底標連2年探底，今年後標更首次降至4級分，低分群不斷擴大；108課綱上路，高三英文必修每周只剩4學分，家境好的學生可以去補習，程度落後學生面對素養考題挫敗感加劇。有高中老師感嘆，政府力推雙語，學生程度卻愈拉愈大，不是前端更前，而是後端更後。後段學生淪為「棄民」？

AI時代大學科系怎麼選？法律系異軍突起成高中生最愛 背後理由曝光

學測成績公布之後，考生開始緊鑼密鼓地預備填大學科系志願。升學網站「大學問」日前發佈「2025高中生最愛百大熱門科系排行榜」，其中，政大法律系奪下榜首，全台共有10間學校的法律系入圍排行榜，法律系躍升為「入圍數」最多的科系。對於法律科系熱度躍升，《遠見》採訪法學院教授，分析法學教育的特色與職涯選擇。究竟，大學的法學教育近年有哪些轉變？法律系跟你想像的一樣嗎？原來，在AI時代，學法律會更有職場價值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。