數A底標上數學系？ 大學：進不了首輪

少子化衝擊下，連老牌私立大學及部分國立大學數學系的個人申請門檻只有「數A底標」，底標生具備讀這些高強度科系的能力嗎？大學端則回應，底標僅是最低標準，實際錄取的學生成績通常遠高於此標準。

今年學測數A中低級分群考生變多、滿級分人數略減，經了解是今年考生非選題表現較弱，由於非選題答題需考生跨單元整合運用概念，才讓整體分數略降。

淡江大學應用數學與數據科學系主任蔡志群表示，底標僅是最低申請標準，去年該系透過個人申請入學的學生中，全數高過底標，超過一半的學生數A成績達均標以上。

中原大學應用數學系主任王牧民表示，系上發展重點是將數學應用在資訊科學上，所以系上加強了資訊科學的報告分數，且雖然申請分數是數A底標，但前年創下一千六百多人報名，去年也有四百多人報名，基本上若沒達數A均標，第一輪都進不了。

北斗家商教師薛慧盈表示，少子化愈來愈嚴重，許多老牌私校為了生存，不得不降低門檻，但很多科系如果沒有基礎能力，就算進了那些科系，學生也很難學到真正的知識。長此以往，國家競爭力只會愈來愈差。

升學輔導專家黃仕親說，降低檢定門檻或取消門檻，可以吸引更多學生報考，擴大選才範圍。然而，這也意味著校系需要承擔更高的風險，確保錄取的學生能夠適應課程。去年，他曾遇到一位學生，國文表現優異，但數學很差。他的父親特意幫他選擇了一所只看國文的私立大學的電機系，他不禁擔心，這位學生是否能夠應對電機系的高強度學習要求？