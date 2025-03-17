聽新聞
0:00 / 0:00

英文底標學生 城鄉落差是關鍵

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導

有國小教師認為「底標裡的學生」，在小一就已經開始落後，經過多年學校教育仍拉不起來，僅有少數「逆轉勝」。分析原因，大班制教學和城鄉落差是關鍵，高中英文老師一學期面對近百位學生，在進度壓力之下，面對需個別指導的學生實在力有未逮。

「大學學測的英文能力養成，非一朝一夕。」台中市北屯區新興國小英文教師柯進輝說，接觸語言資源，從市中心往外逐漸遞減。全國各地區、校際也有差異。各縣市學校英語節數不同，在國小六年就可達兩百四十節的差距。到了高中則是經過國中教育會考等篩選，普高、技高、明星高中、私校或國際學校高中部，會有更大的落差。

柯進輝提到，學語言需要持續接觸，補習班已經是既定的存在事實，但弱勢孩子若沒有從小學開始補習英文，只靠每周一至二節課小學英語課、國中每周三節、高中每周四節，夠嗎？

全教總高中職委員會副主委、國立暨大附中英文老師許莉甄說，英文的雙峰現象一直存在。國中英文和高中英文教材的難度差異頗大。如果說，學生國一到國二是登一個階梯，國二到國三是一點五個階梯，國三到高一就是三個階梯。國中的教材調整為比較基礎、簡易，但高中的教材難度卻沒有調降很多。此外，大班制教學也是問題所在。學習弱勢的學生需要更多的關注，但在課堂上有進度壓力的情況下，老師力有未逮。

升學輔導專家黃仕親建議，如能善用ＡＩ作為個人家教，針對每位學生量身打造學習模式，或許能更有效地彌補學習差距，提升整體學習成效。

114學測

延伸閱讀

少子化催生家長「逐校而居」潮 淡海雙語學校成搶手學區

首增資通科技國際學士學位 台科大今年開412缺給普高生

普高學生想申請科大？台科大系主任教你選適合科系

中科實中陳竑憲學測6科滿級分 寫下校方歷來記錄

相關新聞

學測英文底標3級分 低分群增加

每年大學學測成績公布後，鮮少人關心那些「底標裡的學生」，英文科底標已連兩年探底，僅剩三級分，今年後標更首次降至四級分。對...

英文底標學生 城鄉落差是關鍵

有國小教師認為「底標裡的學生」，在小一就已經開始落後，經過多年學校教育仍拉不起來，僅有少數「逆轉勝」。分析原因，大班制教...

數A底標上數學系？ 大學：進不了首輪

少子化衝擊下，連老牌私立大學及部分國立大學數學系的個人申請門檻只有「數A底標」，底標生具備讀這些高強度科系的能力嗎？大學...

底標棄民／英文課城鄉差距240堂 大班制教學難拉起學生

英語教育十多年前就向下延伸到國小三年級，近年又有108課綱課程改革，但不少英文教師直言，學校教育仍難拉起「底標裡的學生」。為何他們認為，這現象與大班制教學和城鄉差距導致授課節數差距大有關？

底標棄民／學測英文低分群增 108課綱素養題加重挫敗感

大學學測英文底標連2年探底，今年後標更首次降至4級分，低分群不斷擴大；108課綱上路，高三英文必修每周只剩4學分，家境好的學生可以去補習，程度落後學生面對素養考題挫敗感加劇。有高中老師感嘆，政府力推雙語，學生程度卻愈拉愈大，不是前端更前，而是後端更後。後段學生淪為「棄民」？

AI時代大學科系怎麼選？法律系異軍突起成高中生最愛 背後理由曝光

學測成績公布之後，考生開始緊鑼密鼓地預備填大學科系志願。升學網站「大學問」日前發佈「2025高中生最愛百大熱門科系排行榜」，其中，政大法律系奪下榜首，全台共有10間學校的法律系入圍排行榜，法律系躍升為「入圍數」最多的科系。對於法律科系熱度躍升，《遠見》採訪法學院教授，分析法學教育的特色與職涯選擇。究竟，大學的法學教育近年有哪些轉變？法律系跟你想像的一樣嗎？原來，在AI時代，學法律會更有職場價值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。