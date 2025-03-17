英文底標學生 城鄉落差是關鍵

有國小教師認為「底標裡的學生」，在小一就已經開始落後，經過多年學校教育仍拉不起來，僅有少數「逆轉勝」。分析原因，大班制教學和城鄉落差是關鍵，高中英文老師一學期面對近百位學生，在進度壓力之下，面對需個別指導的學生實在力有未逮。

「大學學測的英文能力養成，非一朝一夕。」台中市北屯區新興國小英文教師柯進輝說，接觸語言資源，從市中心往外逐漸遞減。全國各地區、校際也有差異。各縣市學校英語節數不同，在國小六年就可達兩百四十節的差距。到了高中則是經過國中教育會考等篩選，普高、技高、明星高中、私校或國際學校高中部，會有更大的落差。

柯進輝提到，學語言需要持續接觸，補習班已經是既定的存在事實，但弱勢孩子若沒有從小學開始補習英文，只靠每周一至二節課小學英語課、國中每周三節、高中每周四節，夠嗎？

全教總高中職委員會副主委、國立暨大附中英文老師許莉甄說，英文的雙峰現象一直存在。國中英文和高中英文教材的難度差異頗大。如果說，學生國一到國二是登一個階梯，國二到國三是一點五個階梯，國三到高一就是三個階梯。國中的教材調整為比較基礎、簡易，但高中的教材難度卻沒有調降很多。此外，大班制教學也是問題所在。學習弱勢的學生需要更多的關注，但在課堂上有進度壓力的情況下，老師力有未逮。

升學輔導專家黃仕親建議，如能善用ＡＩ作為個人家教，針對每位學生量身打造學習模式，或許能更有效地彌補學習差距，提升整體學習成效。