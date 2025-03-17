學測英文底標3級分 低分群增加

每年大學學測成績公布後，鮮少人關心那些「底標裡的學生」，英文科底標已連兩年探底，僅剩三級分，今年後標更首次降至四級分。對於基礎不扎實的後段學生來說，高三只剩四學分的英文，加上缺乏系統性的加深加廣和多元選修課程，可能反而加重學習負擔導致成績下滑。

今年學測英文科三級分占比為百分之十點八，是所有級分占比最高的。五級分以下約占三成四。一○七學年，占比最高的是十二級分，百分之十，五級分以下約占二成三。

學測英文成績兩極化 製表／馮靖惠 圖／聯合報提供

一名台北市明星高中英文科老師表示，學測前的英文必修課程時數較少（每周四小時），主要著重於基礎能力培養。多元選修課程或加深加廣的實施，則因學校資源與師資而異，各校之間可能缺乏系統性與一致性。基礎不扎實的學生，面對素養導向考題時，可能因理解力不足或學習動機下降而選擇放棄。

今年學測英文底標從兩年前的四降至三，後標從五降至四，顯示低分群的表現更集中於底層區間，這名英文教師說，這可能暗示現行課綱與學測考題的難度門檻，對部分學生來說過高，「尤其是學習方式沒有跟上素養要求的學生。」

素養導向的考題往往需要較強的閱讀能力、邏輯推理與情境理解，而這些能力的培養仰賴長期積累。若學生因師資不足、教材不夠貼近需求或學習環境限制，無法有效銜接課程要求，成績提升空間自然受限。這並非課綱本身的錯誤，而是實施過程中，支持低成就學生的配套不足。

台北市中正高中英文科教師吳佳穎指出，自從分科測驗不考英文以後，學測英文難度漸漸向指考靠攏。不過，一一三年以及一一四年學測英文的細節題變得很少，題目友善許多，所以，如果以最近兩年的學測英文來看，題目變簡單，但是成績變差，可能不是題目造成的結果。她認為，現在學生要學的科目，比以前多很多，時間體力被分散，可能是原因之一。

台北市成淵高中英文教師李宜樺說，學生英文程度不好的原因往往在於讀書方法錯誤。他們經常將英文當成社會科一樣背誦，很少使用英文來做表達。經年以往，則形成惡性循環，即使花費許多時間，成績仍無起色。