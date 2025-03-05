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0滿級分惹議 雄女：未來不公布成績

聯合報／ 記者郭韋綺洪子凱李芯／連線報導
南北多校高中生代表與國民黨立委葛如鈞（左一）、民進黨立委范雲（右一）昨呼籲全台學校停止公布升學榜單，消弭升學主義。記者曾原信／攝影
南北多校高中生代表與國民黨立委葛如鈞（左一）、民進黨立委范雲（右一）昨呼籲全台學校停止公布升學榜單，消弭升學主義。記者曾原信／攝影

學測成績日前放榜，然而高雄女中卻因今年滿級分掛零，受到關注，立委范雲與學生團體昨為此呼籲終結公布放榜成績，勿讓學測淪為數字競賽。雄女校長鄭文儀則宣布，未來不再公布學測成績。

據了解，高雄女中二○一九年即曾有學生發布「終結放榜新聞」連署，認為應拒絕成功模板，停止製造神話，獲得不少學校響應，北市當時包含北一女、建中、成功高中等校，也達成共識，未來不發布榜單相關新聞。

鄭文儀指出，申請入學與聯考最大不同，學測成績到手後，不代表就能上哪所學校，還有第二階段申請，拿出在校表現、學習歷程檔案，這也是有評分，簡單說，學測成績並不是全部，現行考招分離下，拿滿級分六十級分、五十九級分，申請到學校可能都是同一所。

鄭文儀說，滿級分人數的多寡被拿來評價學校並不公平，學生也要承受被評價沒拿到滿級分的壓力，其實公布學測成績意義真的不大。

「學校以後不主動發布。」鄭文儀表示，從學測大考中心比對就知道自己成績落點，何況個人申請學校型態和志向都不一樣，不需和別人比較。

北市成功高中校長劉晶晶表示，每所學校都有其獨特性，「成績並非唯一指標」。學校在檢視成績後，會進行內部檢討與分析，無需對外說明。

教育部國教署則表示，學校應讓學生探索、開發自我興趣與潛能，辦學時不應局限少數學生單一成績表現，避免刻板成功定義。若是安排媒體受訪或公布榜單，宜尊重學生意願與隱私。

114學測

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