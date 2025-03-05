學測「6科全考」增 教團籲大學5採3

儘管大學申請入學參採科目上限為四科，不過根據大考中心統計，選考六科的考生比率逐年上升，今年考生平均選考科數更高達五點○五科。全教總表示，許多大學在「招生自主」的名義下，擴大採計考科範圍，導致學生不得不選考更多科目，呼籲各大學下修參採科目上限數，由原來的五選四，下降為五選三。

對此，大學招聯會表示，將持續觀察大學選才需求及學生選考需求後再行評估。

根據大考中心統計，選考六科的考生比率愈來愈高，一路從一一一學年的百分之卅三點二，上升至今年的百分之四十二點八九；若從近年學生報考的平均考科數目來看，一一一學年度僅四點九一科，但到今年已增至五點○五科。

全教總表示，這一趨勢顯示學生因為大學招生科目參採標準混亂，不得不應考更多科目，以提升志願選填的彈性，卻增加其考試修課負擔。

全教總舉例，如商學院原屬第一類組的校系，竟將參採科目數學B，改為數學A，而部分自然組校系如台大醫學系，則要求採計社會科成績，使原有的考科分類安排失去意義。大學以「鑑別度」為由，任意混採不同類群的考科做為參採標準，迫使學生在這些考科之間無法選擇，而不得已只好均報考，以免喪失錄取機會。

全教總呼籲，大學校系如有跨社會組、自然組科目參採，應由原來的五選四，下降為五選三。否則學生恐為了兼顧社會組、自然組考試準備，增加考試修課負擔，也不敢發展、試探多元選修和加深加廣選修課程。

不過升學輔導平台大學問執行長魏佳卉認為，問題不在於大學採計科目，現在社會組會採計數A的科系也只有在頂大。當今自然組科系出路被看好，導致許多學生成「假自然組」，明明心向社會組，卻因成績好、會讀書，又或者給自己一條生路，而選擇自然組並選考數A，這是高中端更應留意的現象。

學生團體EdYouth則認為，一○八課綱強調「適性學習」，但目前大學招生參採科目規範混亂，學生被迫選考過多科目，增加考試與修課負擔，背離課綱精神，也扭曲了適性學習的目標。教育部應檢討各大學校系的招生參採科目，避免學生因應試策略而選考更多科目。