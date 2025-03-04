快訊

好消息！新光三越氣爆後第3周 24歲腦部重創樓管轉一般病房

終結放榜新聞呼聲再起 北市教育局贊同各校決定

中央社／ 台北4日電

多個學生團體今天共同呼籲「終結放榜新聞」，盼消弭升學主義。台北市教育局表示，雖沒有特別要求，但市立高中多年前自主達成共識，不再發榜單相關新聞稿，教育局贊同此決定。

學測成績日前揭曉，部分媒體以「雄女怎麼了」為標題撰寫新聞，聚焦在高雄女中學生成績表現，因此引發批評，後來雄女校長鄭文儀受訪時一句「女生數學相對比男生稍弱一些」，更加劇討論熱度。

學生團體EdYouth（台灣一滴優教育協會）今天集結南北多所高中學生代表，重提6年前「終結放榜新聞」的訴求，呼籲各校共同消弭升學主義。鄭文儀今天說，成績不代表一切，以後不會再公布學測成績。

台北市教育局副局長陳素慧今天接受電訪表示，教育局其實沒有特別要求各校不能發榜單新聞，不過學生有多元智能發展，各個領域都可以有很好的表現，不用特別強調智育方面的成果，所以許多市立學校多年前達成共識，不再對外公布榜單，教育局也贊同此決定。

民國108年，高雄地區的高中生和自學生組成「風狗浪．港都學生思潮」，發起終結放榜新聞連署，迅速獲得全國各地學生響應、多所高中校長簽署備忘錄，包含建國中學、北一女中、中山女高等多校自此未再發過相關新聞稿。

114學測

延伸閱讀

陽明山美軍宿舍殘破不堪 北市文化局：月底現勘

為何北一女、建中等校近年不發布學測成績？教育局曝原因

竹聯幫幫主「么么」告別式 北市動員逾400警力約制

終結放榜新聞 雄女校長：以後不再發布學測成績

相關新聞

為何北一女、建中等校近年不發布學測成績？教育局曝原因

學測成績放榜，各校滿級分人數成焦點，高雄女中今年無人滿級分引起各界討論，甚至引發爭議，校方今表示未來將不主動發布學測成績...

大學志願照薪資行情填？ 16產業這些錢景最看好

AI熱潮席捲全球，推升理工人才需求熱度，甚至外溢到數學、物理、化學等周邊系所求才若渴，考生該如何結合個人興趣與產業「錢」...

專業群科甄選入學10日起報名 術科甄選、不受學區限制

「114學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」3月10至14日受理報名，採「術科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區...

右眼失明、左眼僅存0.3視力 竹南高中視障生詹嘉育看得清未來方向

國立竹南高中的視障生詹嘉育雖然右眼失明，左眼矯正後的視力也僅有0.3，但他從不氣餒，始終保持樂觀進取的心，今年學測國文和...

表現不俗！嘉市興華畢業班僅3班 靦腆男孩奪學測榜首四科60級分

嘉義興華中學今年畢業班僅3班、106人，學測成績仍表現不俗；當中學生謝致翔國英數B自四科60級分為學校榜首。

嘉中114學測成績公布！傳統醫科亮眼 電資工發酵達標人數倍增

大學學測成績公布，嘉義高中傳統醫科一樣亮眼，55級分以上35人，可申請進入公私立醫牙學系。受台積電等產業趨勢影響，電機資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。