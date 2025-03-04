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為何北一女、建中等校近年不發布學測成績？教育局曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
高雄女中今年無人滿級分引起各界討論，校方今表示未來將不主動發布學測成績，不過北市公立學校早在2019年就響應學生「終結放榜新聞」連署，教育局也表示，北一女、建中、成功等多所公校自主達成共識，認為成績不是唯一，而取消發佈榜單相關新聞。圖／聯合報系資料照
高雄女中今年無人滿級分引起各界討論，校方今表示未來將不主動發布學測成績，不過北市公立學校早在2019年就響應學生「終結放榜新聞」連署，教育局也表示，北一女、建中、成功等多所公校自主達成共識，認為成績不是唯一，而取消發佈榜單相關新聞。圖／聯合報系資料照

學測成績放榜，各校滿級分人數成焦點，高雄女中今年無人滿級分引起各界討論，甚至引發爭議，校方今表示未來將不主動發布學測成績。不過台北市公立學校早在2019年就響應學生「終結放榜新聞」連署。教育局也表示，北一女建中成功等多所公校自主達成共識，認為成績不是唯一，而取消發布榜單相關新聞。

據了解，高雄女中2019年曾有學生發布「終結放榜新聞」連署，認為應拒絕成功模板，停止製造神話，當時獲得各地學生及不少學校響應，不少教團也認為不應長期鼓吹升學主義、以成績定位學生成就，而北市當時包含北一女、建中、成功高中等校在內，達成共識未來不發布榜單相關新聞。

教育局副局長陳素慧表示，教育局沒有特別要求學校不能發榜單新聞，當時很多學校認為，榜單只是學生在學校取得好表現之一，不需特別強化，很多學生在其他領域也都有很好的表現，加上若要發布榜單消息應要取得學生同意，後來各校達成共識，不對外公布榜單，教育局也贊同後來就不常出現公校榜單新聞。

成功高中校長劉晶晶表示，每所學校都有其獨特性，「成績並非唯一指標」。學校在檢視成績後，會進行內部檢討與分析，無需對外說明。尊重每位學生的多元發展，並鼓勵他們勇敢追尋夢想。

114學測 北一女 升學 學測 建中 成功 放榜 榜單 滿級分

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