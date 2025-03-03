大學志願照薪資行情填？ 16產業這些錢景最看好

AI熱潮席捲全球，推升理工人才需求熱度，甚至外溢到數學、物理、化學等周邊系所求才若渴，考生該如何結合個人興趣與產業「錢」景，以作出最佳的升學策略？為全面了解整體就業市場薪資行情，1111人力銀行盤點「16大產業起薪排名」，提供給全台考生家庭參考，讓未來的職涯之路更加清晰明確。

1111人力銀行指出，「16大產業起薪排名」可以看出，工作一年以下平均起薪前五強，分別是電子資訊36,800元、醫療環衛34,700元、貿易倉儲34,600元、金融保險34,300元、建築營造33,200元；又觀察七年後的薪資成長變化，電子資訊業仍是一枝獨秀58,400元，成長幅度高達58.7%，第二名則是金融保險55,800元，成長幅度62.7%，礦業能源也衝至54,800元排名第三，但是成長幅度可達到72.3%，高居各產業之冠。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，整體而電子資訊不僅起薪優，隨著資歷累計，年薪分紅更是驚人，說明了台灣科技業撐起全球 AI 供應鏈，產業價值的重要性，也同步反映在從業人員待遇條件方面，依然扮演產業領頭羊，從業人員工作七年均薪58,400元。為了緩解護理人員出走潮，去年有不少醫療院所透過加薪措施來提高留任率，因而墊高薪資表現，且近年永續環境意識高漲，也讓環衛工作薪資跟著上揚，因此醫療環衛相關工作起薪落在34,700元，工作七年後薪資直逼５萬元。近年貨櫃航運股營運表現優於預期，指標企業不僅豪氣發放年終獎金犒賞員工，也積極調整待遇延攬人才，帶動貿易倉儲人員起薪。而人人稱羨的金飯碗「金融保險」，起薪34,300元，福利制度健全，每年調薪、績效分紅以及穩定的年終獎金，因此在薪資成長變化高達62.7%，確實是長遠職涯的理想選擇。

曾仲葳指出，進一步觀察薪資爆發的續航力，礦業能源和農漁水電，包括了大量綠領職缺，例如組織碳盤查、ESG策略師、永續管理師等，皆與台灣再生能源政策息息相關，ESG浪潮席捲全球，相關人才愈加稀缺，後勢行情頗為看好。

曾仲葳建議，近年升學趨勢明顯往理工、電資領域傾斜，建議在選填志願前，建議考生深入了解各科系所開設的必修科目學分學程，是否符合自己大學四年期待，才不致虛度光陰，再者，學歷並不能與職場表現完全畫上等號，新鮮人展現學習企圖心並提出解決方案，這才是企業最在意的人格特質，建議在校期間修跨領域學程或是輔系方式，逐漸找出自己的興趣及強項，透過考取證照來加深專業性，以成為未來不可取代的職場技能。

大學學科能力測驗今年有超過12萬人報考，2月25日學測成績出爐，3月19日開始個人申請入學報名，如何選填志願贏在起跑點，成為全台考生及家長最燒腦的大事。因此1111人力銀行推出優化改版後的1111「落點分析」網站(https://1111.com.tw/253970/) 介面設計簡潔易懂、操作流暢，搜尋/篩選功能完善，提供多元升學管道資訊及最受歡迎的學長姐備審資料範本與升學專家備註，並導入AI模型和數據分析工具，不僅囊括學測、分科測驗、統測成績的落點預測，更搜羅全台近三千個學系，新增考科組合篩選功能，考生可以自行篩選校系參採科目，方便比對志願。

1111人力銀行學生顧問陳坤平提醒，最好要多次使用落點分析，因為變數設定隨著瀏覽次數、熱門程度都會有所變動，不同科系會有不同加權，時事也會影響科系的熱度排名，建議考生得到落點分析結果後，一定要拿去跟學校輔導老師談，或找有經驗的學長姐幫忙看，只有6個名額要好好配比，一定要填好填滿「這是你的權益」，千萬不要為了早點上大學，填一個自己根本不想念的系，否則未來的四年會很難熬，畢竟轉學考也不是件容易的事。