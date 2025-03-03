專業群科甄選入學10日起報名 術科甄選、不受學區限制

「114學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」3月10至14日受理報名，採「術科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制，學生可依性向報名其他就學區辦理特色招生的學校，提早於6月16日透過術科測驗入學。教育部國教署表示，歡迎具職業或技能性向發展潛能的國中畢業生透過本管道進入各校特色科班，為職涯發展邁出重要的一步。

為培育各領域務實致用的技職人才，國教署推動國中畢業生實務選才、適性揚才的升學管道。國教署說，本年度高中特色招生專業群科甄選入學，各招生學校於3月10日開始受理報名繳件，應屆畢業生請由各國中協助集體繳交報名資料；非應屆或跨區報名的個別報名學生，請至各招生學校現場報名繳件。招生學校如參採「書面審查」，也請於報名時一併繳交相關證明文件。另外，學生如需報名台北市及新北市的特色招生學校，則依該市規定時程辦理。

各校簡章及術科測驗內容範例等相關詳細資訊，請至特色招生專業群科甄選入學宣導網（ https://shs.k12ea.gov.tw/site/special ）下載參閱；詳細報名事宜，可洽詢各特色招生辦理學校。