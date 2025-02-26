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右眼失明、左眼僅存0.3視力 竹南高中視障生詹嘉育看得清未來方向

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
竹南高中視障生詹嘉育和導師潘怡伶（右）、校長呂淑美（左）合影。圖／竹南高中提供
竹南高中視障生詹嘉育和導師潘怡伶（右）、校長呂淑美（左）合影。圖／竹南高中提供

國立竹南高中的視障生詹嘉育雖然右眼失明，左眼矯正後的視力也僅有0.3，但他從不氣餒，始終保持樂觀進取的心，今年學測國文和社會科都考出15級分的滿級分佳績，他喜愛歷史、地理，希望未來能當一位史地老師。

詹嘉育3年前就讀公館國中，在國中會考前夕榮獲總統教育獎，且是當年苗栗唯一獲獎的學生，師長和同學都為他高興並引以為榮。

詹嘉育2歲時就因視網膜剝離，導致右眼全盲，左眼矯正後也僅有0.3視力，雖然視覺障礙讓他學習上比別人都辛苦，但他始終樂觀進取，全縣文狀元比賽連2年拿下榜眼，並在文章裡傳達「心有多大，世界就有多遼闊！」的心境，在日常艱難的學習歷程裡，他以優異表現凸顯生命韌性。

竹南高中表示，詹嘉育考上竹南高中並進入語文班就讀，3年來不受先天條件所限，積極好學努力不倦，今年學測國文和社會科都考出15級分的滿級分佳績，師生都為他高興。

校方表示，大學學測成績已公布，竹南高中成績表現亮眼，今年數學難度大幅提升，校內學生林芮守仍能考出國英數自總級分59級分佳績、另外林寬拿 下56級分，全校任4科50級分共21人次，任4科45級分以上有92人次。

竹南高中數理班今年學測成績優異，林芮守國、英、數都是15級分，自然14級分；林寬國文15級分、英文14級分、數A13級分、自然14級分，總計56級分；陳詩涵數學A考出15級分。他們特別感謝班導師王惠青的指導，從高一開始準備學測或模擬考導向的題目讓他們練習，因此能適應大考題目的靈活及難度，在考場上臨危不亂。

校長呂淑美表示，林芮守準備學測時，國文老師帶他們閱讀並講解各類文本，提升閱讀能力以及知識基礎。英文方面他會盡量讓生活中充滿英文，上網查資料，中、英文都看，還特別喜歡看英語電影。

林寬曾獲冰上曲棍球全國冠軍，他說參加營隊及多元升學資訊，都給他很大幫助，準備學測時，他和芮守共讀，紓壓方式是每天放學後打一段時間排球。

生醫班陳威辰四科57級分，他說高中前在體制外就學，高中回到體制內，剛開始基礎科目較弱，但找到方法後閱讀能力越來越好。未來希望讀法律、政治相關科系；另外鍾佳蓉53級分，每天從銅鑼通車到竹南上學，她喜歡化學生物，未來以就讀藥學系為首選目標。

呂淑美表示，竹南高中為適性發展，設有生醫班、數理班和語文班，讓學生能發揮專長。114學年度起更通過增設數理實驗班和語文實驗班，希望提供在地學子專業教導和同儕激勵效果。

竹南高中校長呂淑美及教師與學測績優學生合影留念。圖／竹南高中提供
竹南高中校長呂淑美及教師與學測績優學生合影留念。圖／竹南高中提供
竹南高中校長呂淑美（右二）、導師與學測績優學生合影留念。圖／竹南高中提供
竹南高中校長呂淑美（右二）、導師與學測績優學生合影留念。圖／竹南高中提供
竹南高中校長呂淑美（中）和教師與學測績優學生合影留念。圖／竹南高中提供
竹南高中校長呂淑美（中）和教師與學測績優學生合影留念。圖／竹南高中提供

114學測 失明 視力

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