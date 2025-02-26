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表現不俗！嘉市興華畢業班僅3班 靦腆男孩奪學測榜首四科60級分

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
興華中學謝致翔（左）學測4科60級滿級分與導師黃閔郎合影。圖／興華中學提供
興華中學謝致翔（左）學測4科60級滿級分與導師黃閔郎合影。圖／興華中學提供

嘉義興華中學今年畢業班僅3班、106人，學測成績仍表現不俗；當中學生謝致翔國英數B自四科60級分為學校榜首。

校方表示，今年畢業班只有3班，但學測成績仍然表現優秀；有國英數自、國英數社四科成績達50級分以上有13人，國文、社會、自然滿級分各1人、英文滿級分4人、數學滿級分3人。謝致翔國英數B自四科60級分為學校榜首。

校方表示，謝致翔，是名靦腆且心思細膩的大男孩，從國中到高中成績都是名列前茅，自學態度非常嚴謹，各項學科面面俱到，參加全國高中學科能力競試，也榮獲佳績。

謝致翔感謝老師、同學和家人的支援，還有興華中學與立碁補習班提供的資源。他表示，學測是堅韌的考驗，模考失利並不代表一切，重要的是要從失敗中學習，並重新出發，也建議學弟妹製作錯題本，定期回顧與紀錄模考成績，追蹤進步。最重要的是相信自己，勇敢追求目標 。

58級分學生黃瀚賢，個性木納剛毅，為人安靜沉穩，是位苦讀型的學生，專注力十分驚人，自國中起即維持優異的成績。

英文滿級的郭政傑，自國中起就喜歡程式編寫，從國中到高中就一直持續參加機器人大賽也屢屢獲獎，並在高中時期自己完成一套英文單字學習軟體，幫助同學學習英文。

郭子源國中時期即對英文有極大的興趣，同樣也是位全能型的選手，各科成績出眾，在學校的帶領下參加去年全國高級中等學校學生英文單字比賽區域決賽（南區），榮獲三等獎的佳蹟。

社會科滿級的葉宇杰來自純樸的山上，自小在山上享受星空的美景，因此對天文充滿興趣，山上充滿人文的氣息造就了葉同學對社會科的敏銳度，因此雖然是自然的學生，卻是唯一社會科滿級分的同學。

興華中學謝致翔學測4科60級滿級分，校方貼出大紅祝賀訊息。圖／興華中學提供
興華中學謝致翔學測4科60級滿級分，校方貼出大紅祝賀訊息。圖／興華中學提供
英文獲滿級分的郭政傑（左）與導師黃閔郁合影。圖／興華中學提供
英文獲滿級分的郭政傑（左）與導師黃閔郁合影。圖／興華中學提供
左起謝致翔、黃瀚賢、導師黃閔郁、郭政傑、林凱傑、葉宇杰於畢業旅行中合影。圖／興華中學提供
左起謝致翔、黃瀚賢、導師黃閔郁、郭政傑、林凱傑、葉宇杰於畢業旅行中合影。圖／興華中學提供

114學測 嘉義

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