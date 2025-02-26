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嘉中114學測成績公布！傳統醫科亮眼 電資工發酵達標人數倍增

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義高中學測成績公布，傳統醫科表現依然亮眼，學生轉向電資產業科系選擇的趨勢也在嘉中發酵，可達標的人數倍增。圖／嘉義高中提供
嘉義高中學測成績公布，傳統醫科表現依然亮眼，學生轉向電資產業科系選擇的趨勢也在嘉中發酵，可達標的人數倍增。圖／嘉義高中提供

大學學測成績公布，嘉義高中傳統醫科一樣亮眼，55級分以上35人，可申請進入公私立醫牙學系。受台積電等產業趨勢影響，電機資工近年來熱門，57人可過中字輩以上電機門檻，當中有32人可上台清交成等頂大電機資工相關科系。校長陳元泰表示，在大環境影響下，學生轉向電資產業科系選擇的趨勢也在嘉中發酵，可達標的人數倍增。

嘉中表示，今年學測成績延續以往優異表現，應考學生662人，社會群、自然群總級分達全國頂標人數為147人，約佔22%。英數A自三科滿級分45級分人數4人，國英數A自四科59級分人數3人、58級分人數共10人，達各科頂標總分50級分以上，共有80人。

未來科系選填部分，英數A自三科組合44級分以上15人可過台大電機篩選門檻，42級分以上共32人，預估可過頂大（台清交成）電機一階篩選門檻；另40級分以上共計57人可過中字輩以上電機門檻，整體人數較去年多14人，增加約1.4倍。

傳統醫牙科系，自然學群（國英數A自）56級分以上預計可通過公私立醫牙中醫學系篩選達24人，55級分以上共35人可填公私立醫牙中醫公自費科系。

另在學測放榜前嘉中已有6名學生經由特殊選才、希望入學、國際科展推薦等錄取台大，包括電機、數學、物理、森林環境暨資源等熱門學系。

校長陳元泰表示，今年學測數A頂標下降1級分，但嘉義高中學生在自然類組高分群的表現優異較去年更突出，在大環境影響下，學生轉向電資產業科系選擇的趨勢也在嘉中發酵，尤其是可達標的人數倍增。針對學生的選擇，學校立即展開相關志願選填輔導、書面甄審資料、面試及筆試輔導，期待所有同學都能在拿到的優異學測成績後，順利申請上自己心目中的理想科系。

114學測 嘉義高中

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