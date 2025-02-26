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中科實中114學測亮眼 數理實驗班陳竑憲90級分大滿貫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中科實中114學年度大學學測成績亮眼，數理實驗班學生陳竑憲（右）大學學科能力測驗成績90級分大滿貫。圖／中科實中提供
中科實中114學年度大學學測成績亮眼，數理實驗班學生陳竑憲（右）大學學科能力測驗成績90級分大滿貫。圖／中科實中提供

114學年度大學學科能力測驗成績昨天公布，台中市中科實中高中部今年124人應考，數理實驗班學生陳竑憲，今年大學學科能力測驗成績國文、英文、數A、數B、自然及社會6科全部滿級分，超級大滿貫。

陳竑憲是中科實中國中部學生，3年前國中教育會考獲得5A10+、作文6級分大滿貫，選擇直升該校高中部，今年大學學科能力測驗成績國文、英文、數A、數B、自然及社會6科全部滿級分，超級大滿貫；陳竑憲高中三年在校表現名列前茅，各項作業均能按部就班、如期如質完成，在師長眼中是個學習專注且認真的學生。

整體表現方面，他各科頂標及前標皆達全國標準，其中國文、英文、數A、數B及自然的前標更達全國頂標。

該校全校「國文、英文、數學A」有近6成達全國前標，其中數理實驗班「數學A」有超過7成達全國前標；社會群班級的社會科平均成績達全國頂標，表現傑出。全校選考「國英數B社」四科達頂標比例，相比去年增加5%；數理實驗班選考「國英數A自」四科頂標皆超越全國頂標。

114學測 滿級分

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