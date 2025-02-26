快訊

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

聽新聞
0:00 / 0:00

從國小讀到高中 桃園新興高中他靠「校內自學」考出學測60級分

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市新興高中學生沈柏安（右三）從國小、國中至高中皆就讀於該校，今年學測成績也表現亮眼，在國文、數學A、數學B、自然四科皆獲滿分。圖為新興高中副總校長林繼生與學測成績優異學生合影。圖／新興高中提供
桃園市新興高中學生沈柏安（右三）從國小、國中至高中皆就讀於該校，今年學測成績也表現亮眼，在國文、數學A、數學B、自然四科皆獲滿分。圖為新興高中副總校長林繼生與學測成績優異學生合影。圖／新興高中提供

大學學測成績昨公告，桃園市全市13人滿級分，武陵高中就占了11人表現亮眼。桃園市新興高中今年學測成績也表現亮眼，學生沈柏安在國文、數學A、數學B、自然四科皆獲滿分，合計60滿級分，另英文、社會均獲14級分，總成績達59級分以上。

桃園市全市13人滿級分，55到59級分297人、50到54級分950人、45到49級分1915人、40到44級分2807人。

武陵高中表示，今年數學A試題難度提升，全國滿級分人數銳減，但武陵高中逆勢成長，數學A滿級分52人比去年增加近6成，且有311位考生達到頂標，另統計4科滿級分（60級分）共有11人，其中，國、英、數A自4科組合滿級分有7人，國、英、數B社4科組合滿級分有2人，國、英、數A、社4科組合滿級分有2人。

新興高中學生沈柏安從國小、國中至高中皆就讀於該校。他表示，學校環境和學習氛圍有助於他專注於課業，校內課程安排使他不需額外校外補習。他每天會與同學留校自主學習，即使在國中教育會考獲得5A++及作文六級分的優異成績後，仍持續保持學習動力。

沈柏安自幼對資訊科技展現濃厚興趣，目前以台大電機、資工系為升學目標。他提到，學校的設備與師資協助他針對優勢科目精進，同時加強相對弱勢的科目。

除沈柏安外，黃新、龍廷瑄、張立寬、姜佳佑、詹舒喻等5名同樣經歷十二年一貫教育的學生，今年學測也獲得50級分以上成績，其中部分達55級分以上。此外，就讀國中及高中六年一貫的學生中，有25人達50級分以上。

114學測 滿級分 自主學習

延伸閱讀

東山高中學測4人大滿貫75級分 校方估：近3成考生過台大一階

國中會考數學才B學測卻衝前標 基中學生透露秘訣

學測出爐！明道中學8人滿級分 考生讀書心法大公開

黑馬驚豔竄出！學測放榜 苗栗建台高中成績提升逾一成

相關新聞

整理包／114學測成績出爐 申請入學、繁星何時報名？3大入學管道重要時程一次看

114學年度學科能力測驗考試成績於今（25）日上午9時公布，成績通知單將於明（26）日寄發。考生後續將面臨各式考招制度的抉擇...

表現不俗！嘉市興華畢業班僅3班 靦腆男孩奪學測榜首四科60級分

嘉義興華中學今年畢業班僅3班、106人，學測成績仍表現不俗；當中學生謝致翔國英數B自四科60級分為學校榜首。

嘉中114學測成績公布！傳統醫科亮眼 電資工發酵達標人數倍增

大學學測成績公布，嘉義高中傳統醫科一樣亮眼，55級分以上35人，可申請進入公私立醫牙學系。受台積電等產業趨勢影響，電機資...

中科實中114學測亮眼 數理實驗班陳竑憲90級分大滿貫

114學年度大學學科能力測驗成績昨天公布，台中市中科實中高中部今年124人應考，數理實驗班學生陳竑憲，今年大學學科能力測...

從國小讀到高中 桃園新興高中他靠「校內自學」考出學測60級分

大學學測成績昨公告，桃園市全市13人滿級分，武陵高中就占了11人表現亮眼。桃園市新興高中今年學測成績也表現亮眼，學生沈柏...

東山高中學測4人大滿貫75級分 校方估：近3成考生過台大一階

大學學測昨天放榜，私立東山高中五科滿級分共4人、四科滿級分共8人，達台大標準約有130人佔全高三考生近3成，校方表示，學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。