國中會考數學才B學測卻衝前標 基中學生透露秘訣

114年大學學測昨公布，國立基隆高中數學實驗班李翔恩，3年前國中會考數學成績僅B，這次學測數A取得前標的優異成績，他的校內繁星推薦維持全校前1%的名次。李翔恩分享突飛猛進秘訣，就是遇到題目仔細檢索，並且找尋線索，只要方法得當，學習也能大幅進步。

李翔恩在這次學測數A取得前標的優異成績，但他數學學習從國中會考數學僅B的階段開始，經過導師耿義老師數學課程的培育，在高二時在2023 GMEC 數學菁英賽選拔賽中脫穎而出，榮獲銀牌獎項，這次學測也相當亮眼。

李翔恩分享，他都是透過扎實的模擬題訓練，逐步提升數學實力，有時耗費很久，但他不氣餒，解題到三更半夜也是常有的事，只要方法得當，學習也能大幅進步，是數學成績進步的重要關鍵。

數理實驗班學生林立宏在4科（國文、英文、數學A、自然）取得49級分，4科（國文、英文、數學B、社會）更獲得54級分，其中數學B滿級分。

另外，蔡竣丞在國中時英語也僅為B級，但在國立基隆高中三年的沉浸式雙語環境中，他靠著認真努力學習，一步步累積實力，這次學測達英文前標。

蔡竣丞也分享英語大進步的秘訣，歸功於學校的雙外師課程，讓他在全英語環境中學習，從每周兩小時的專題對話課程、中午英語的外師午餐約會，到彈性學習時間3小時的外師入班，讓他在耳濡目染間習得自然流暢的口說能力。他主動選修外師的聲影魔方課程，讓語言能力大幅提升。

蔡竣丞高二時挑戰多益測驗（TOEIC），初次應試便取得645分的成績，展現穩健的學習成果。這樣的進步，不僅來自外部環境的支持，更源於他的學習習慣。蔡竣丞透過常春藤題本訓練答題技巧，累積7000單字量，並掌握高頻字與艱難單字，他認為多與外師對話，可培養口說熟悉度。