快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

國中會考數學才B學測卻衝前標 基中學生透露秘訣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立基隆高中李翔恩（左一）、林立宏（左二）、蔡竣丞（右一）。圖／基隆高中提供
國立基隆高中李翔恩（左一）、林立宏（左二）、蔡竣丞（右一）。圖／基隆高中提供

114年大學學測昨公布，國立基隆高中數學實驗班李翔恩，3年前國中會考數學成績僅B，這次學測數A取得前標的優異成績，他的校內繁星推薦維持全校前1%的名次。李翔恩分享突飛猛進秘訣，就是遇到題目仔細檢索，並且找尋線索，只要方法得當，學習也能大幅進步。

李翔恩在這次學測數A取得前標的優異成績，但他數學學習從國中會考數學僅B的階段開始，經過導師耿義老師數學課程的培育，在高二時在2023 GMEC 數學菁英賽選拔賽中脫穎而出，榮獲銀牌獎項，這次學測也相當亮眼。

李翔恩分享，他都是透過扎實的模擬題訓練，逐步提升數學實力，有時耗費很久，但他不氣餒，解題到三更半夜也是常有的事，只要方法得當，學習也能大幅進步，是數學成績進步的重要關鍵。

數理實驗班學生林立宏在4科（國文、英文、數學A、自然）取得49級分，4科（國文、英文、數學B、社會）更獲得54級分，其中數學B滿級分。

另外，蔡竣丞在國中時英語也僅為B級，但在國立基隆高中三年的沉浸式雙語環境中，他靠著認真努力學習，一步步累積實力，這次學測達英文前標。

蔡竣丞也分享英語大進步的秘訣，歸功於學校的雙外師課程，讓他在全英語環境中學習，從每周兩小時的專題對話課程、中午英語的外師午餐約會，到彈性學習時間3小時的外師入班，讓他在耳濡目染間習得自然流暢的口說能力。他主動選修外師的聲影魔方課程，讓語言能力大幅提升。

蔡竣丞高二時挑戰多益測驗（TOEIC），初次應試便取得645分的成績，展現穩健的學習成果。這樣的進步，不僅來自外部環境的支持，更源於他的學習習慣。蔡竣丞透過常春藤題本訓練答題技巧，累積7000單字量，並掌握高頻字與艱難單字，他認為多與外師對話，可培養口說熟悉度。

市府教育處表示，基隆市普通型高中在自然組及社會組的學測成績表現優異，自然組高分群落在46至59級分，社會組高分群落在48至58級分。

114年大學學測昨公布，國立基隆高中在地就學成績亮眼。圖／基隆高中提供
114年大學學測昨公布，國立基隆高中在地就學成績亮眼。圖／基隆高中提供

114學測

延伸閱讀

當年都捨棄北一女 二信雙姝學測並列基隆最高分曝讀書秘訣

黑馬驚豔竄出！學測放榜 苗栗建台高中成績提升逾一成

屏中學測最高分 電動促使他學英文還激勵同學英文滿分

中興高中學測亮眼 他揭「大魔王數A」滿級分撇步

相關新聞

整理包／114學測成績出爐 申請入學、繁星何時報名？3大入學管道重要時程一次看

114學年度學科能力測驗考試成績於今（25）日上午9時公布，成績通知單將於明（26）日寄發。考生後續將面臨各式考招制度的抉擇...

中科實中大學學測亮眼 數理實驗班陳竑憲90級分大滿貫

114學年度大學學科能力測驗成績昨天公布，台中市中科實中高中部今年124人應考，數理實驗班學生陳竑憲，今年大學學科能力測...

從國小讀到高中 他靠「校內自學」考出學測60級分

大學學測成績昨公告，桃園市全市13人滿級分，武陵高中就占了11人表現亮眼。桃園市新興高中今年學測成績也表現亮眼，學生沈柏...

東山高中學測4人大滿貫75級分 校方估：近3成考生過台大一階

大學學測昨天放榜，私立東山高中五科滿級分共4人、四科滿級分共8人，達台大標準約有130人佔全高三考生近3成，校方表示，學...

國中會考數學才B學測卻衝前標 基中學生透露秘訣

114年大學學測昨公布，國立基隆高中數學實驗班李翔恩，3年前國中會考數學成績僅B，這次學測數A取得前標的優異成績，他的校...

學測出爐！明道中學8人滿級分 考生讀書心法大公開

大學學測放榜，明道中學高中部3人拿下五科75滿級分，社會與自然領域有8人拿下四科60滿級分，考生熱情分享學習方法，用自身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。