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東山高中學測4人大滿貫75級分 校方估：近3成考生過台大一階

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
私立東山高中五科滿級分共4人、四科滿級分共8人，達台大標準約有130人，校方表示，學測成績優異不僅是學生個人成就，更是師生團隊的努力與互助，這些學生不論在唸書、娛樂上都能取得平衡，最終收獲良好果實。圖／東山高中提供
私立東山高中五科滿級分共4人、四科滿級分共8人，達台大標準約有130人，校方表示，學測成績優異不僅是學生個人成就，更是師生團隊的努力與互助，這些學生不論在唸書、娛樂上都能取得平衡，最終收獲良好果實。圖／東山高中提供

大學學測昨天放榜，私立東山高中五科滿級分共4人、四科滿級分共8人，達台大標準約有130人佔全高三考生近3成，校方表示，學測成績優異不僅是學生個人成就，更是師生團隊的努力與互助，這些學生不論在唸書、娛樂上都能取得平衡，最終收獲良好果實。

蘇泓瑀當年以第一名成績直升高中部，6年穩定學習成長，一舉拿下學測五科75滿級分的好成績，在學期間更利用課餘前往中研院專題研究，他分享在準備考試過程心情和成績一定會有起伏，但只要保持冷靜，按照計畫走，釐清為何錯誤尋求解決方法，正面迎戰必可取得好成果。

學測四科60滿級分廖儁涵過去對國文一直很沒把握，不過在學測卻超乎預期考到15滿級滿分，他感謝家人、師長、同學，在壓力大時陪伴和提供了一個大大的垃圾桶，讓他能暢快的宣洩情緒；林孟希在學測前最後一次模考失常，應該滿級分英文，掉了一級分，一度非常慌張，開始將之前考過詳解本，從單字、句型大量的複習，找回已往安定感，最後收穫好結果。

身為校內太鼓隊隊長李碩恒，日常也會透過打太鼓紓解壓力，高一時看到化學計算以及各種概念就會卡住，在老師輔導下轉換念頭，克服心理障礙，不斷反覆練習學測自然科獲得15級分；在樂團中鋼琴、小提琴皆拿手，素描、衝浪、游泳、籃球都相當厲害的葉萌，高一暑假參加學校舉辦的泰北志工團增進他國際視野與領導能力，更在語言方面德、俄、日多國語言精通。

英文能力優秀郭希彥，日常將英文生活化與最大化，把電腦手機瀏覽器皆設定成英文；休閒娛樂用國外頻道、英文書籍、英文歌曲等；跟自己抬槓，用英語構思與對話，如此多接觸英文，讓他再考場得心應手。

私立東山高中五科滿級分共4人、四科滿級分共8人，達台大標準約有130人，校方表示，學測成績優異不僅是學生個人成就，更是師生團隊的努力與互助，這些學生不論在唸書、娛樂上都能取得平衡，最終收獲良好果實。圖／東山高中提供
私立東山高中五科滿級分共4人、四科滿級分共8人，達台大標準約有130人，校方表示，學測成績優異不僅是學生個人成就，更是師生團隊的努力與互助，這些學生不論在唸書、娛樂上都能取得平衡，最終收獲良好果實。圖／東山高中提供
私立東山高中五科滿級分共4人、四科滿級分共8人，達台大標準約有130人，校方表示，學測成績優異不僅是學生個人成就，更是師生團隊的努力與互助，這些學生不論在唸書、娛樂上都能取得平衡，最終收獲良好果實。圖／東山高中提供
私立東山高中五科滿級分共4人、四科滿級分共8人，達台大標準約有130人，校方表示，學測成績優異不僅是學生個人成就，更是師生團隊的努力與互助，這些學生不論在唸書、娛樂上都能取得平衡，最終收獲良好果實。圖／東山高中提供

114學測 放榜 滿級分

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