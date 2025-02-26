快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

聽新聞
0:00 / 0:00

學測出爐！明道中學8人滿級分 考生讀書心法大公開

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大學學測放榜，明道中學3人五科75滿級分；社會與自然領域，有8人考出四科60滿級分，表現亮眼。圖／明道中學提供
大學學測放榜，明道中學3人五科75滿級分；社會與自然領域，有8人考出四科60滿級分，表現亮眼。圖／明道中學提供

大學學測放榜，明道中學高中部3人拿下五科75滿級分，社會與自然領域有8人拿下四科60滿級分，考生熱情分享學習方法，用自身的經驗鼓勵在校學弟妹們。

選擇五科（國、英、數A、自、社）75滿級分的許嘉恩建議，考前可以配合大考時間，每天每科都要練題，尤其語文寫作，從高三開始平常就會收集國文佳句素材，英文則會以議題、觀點分類，這樣考試時才能靈活應用。她特別推薦可以參加暑假學校開辦的自習班，善用YPT App跟同學組共讀小組，互相督促學習更有效率。

五科（國、英、數B、自、社）滿級分的李宇紘分享，複習跟著學校的進度走，就可以準備得很扎實。

社會組四科60滿級分的劉畊圻，自製每科手寫筆記，加深記憶印象，建議重點提升國文寫作，反覆練習歷屆試題，並與同學一起練習互評分析，並分享透過正向歌詞的音樂紓壓，度過考前每日連續14小時的高壓複習計畫。

自然組同樣四科60滿級分的吳鄺原強調，每天每一科都要練習題目很重要，要保持考試的手感，其中英文科目可以背一些範文佳句，幫助自己提升語感，並鼓勵提升閱讀理解能力，對考社會科目考試很有幫助。

本屆數A難度號稱魔王等級，滿級分（國、英、數A、自）共3名學生。林弘侑分享，考試時遇到難題難免會緊張，要穩住心態先解簡單的題目，一題一題逐步完成。

林侑勳認為，語文類的寫作是得分重點，可以每天1至2篇訓練手感，另外自然科的選修課程也要認真把握。

陳奕嘉分享，即使很有自信的科目，考前一樣要按部就班地複習，以免在考試時意外出差錯。

114學測

延伸閱讀

中興高中學測亮眼 他揭「大魔王數A」滿級分撇步

114學測成績出爐 新北5人4科滿級分「全來自私校」

學測公布 宜中陳思果、羅高方佑心勇奪自然組與社會組榜首

私立延平高中學測6學生滿級分 校方估：逾4成可通過台大一階

相關新聞

整理包／114學測成績出爐 申請入學、繁星何時報名？3大入學管道重要時程一次看

114學年度學科能力測驗考試成績於今（25）日上午9時公布，成績通知單將於明（26）日寄發。考生後續將面臨各式考招制度的抉擇...

中科實中大學學測亮眼 數理實驗班陳竑憲90級分大滿貫

114學年度大學學科能力測驗成績昨天公布，台中市中科實中高中部今年124人應考，數理實驗班學生陳竑憲，今年大學學科能力測...

從國小讀到高中 他靠「校內自學」考出學測60級分

大學學測成績昨公告，桃園市全市13人滿級分，武陵高中就占了11人表現亮眼。桃園市新興高中今年學測成績也表現亮眼，學生沈柏...

東山高中學測4人大滿貫75級分 校方估：近3成考生過台大一階

大學學測昨天放榜，私立東山高中五科滿級分共4人、四科滿級分共8人，達台大標準約有130人佔全高三考生近3成，校方表示，學...

國中會考數學才B學測卻衝前標 基中學生透露秘訣

114年大學學測昨公布，國立基隆高中數學實驗班李翔恩，3年前國中會考數學成績僅B，這次學測數A取得前標的優異成績，他的校...

學測出爐！明道中學8人滿級分 考生讀書心法大公開

大學學測放榜，明道中學高中部3人拿下五科75滿級分，社會與自然領域有8人拿下四科60滿級分，考生熱情分享學習方法，用自身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。