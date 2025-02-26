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當年都捨棄北一女 二信雙姝學測並列基隆最高分曝讀書秘訣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
二信高中基隆學測最高級分張粲禾（右）及曾竹慧（左）。圖／二信高中提供
二信高中基隆學測最高級分張粲禾（右）及曾竹慧（左）。圖／二信高中提供

114年大學學測昨公布，基隆二信高中任四科學測組合最高分為59級分有2位，都是從二信國中部直升高中部的曾竹慧及張粲禾，成績名列國英數A自成績組合全國前0.47%僅355人，當年她們兩人國中會考成績都篤定可上北一女，但都決定直升二信高中普通科頂大班，如今都繳出好成績。

二信高中教務主任游嘉宜說，學測成績50級分以上有14人，自然組達前標42人占35.3%，社會組達前標35人，占比達51.5%，兩數據都明顯超越前標所代表的全國前25%比例，以實際數據印證在地升學是正確選擇，曾竹慧及張粲禾成為基隆的雙標竿。

曾竹慧表示，她從國中九年級時就確定自己喜歡程式設計，加上很清楚「繁星入學是絕佳機會」，因此即使國中會考成績5A++篤定能錄取北一女，仍然決定直升二信高中普通科頂大班，也很堅定自己要往資訊領域邁進。

曾竹慧3年來完全沒有補習，她表示，憑藉的是主動學習及學校的資源協助，不僅學業保持名列前茅，也在資訊學科競賽、APCS資訊能力檢測、台大資訊之芽培訓計畫累積了豐富的歷程，她將以繁星推薦爭取就讀台灣大學資工系。

張粲禾當年也是未選擇北一女，她說，是著眼通車時間不划算，就近讀高中不失競爭力又多了時間可運用，很早就立志當牙醫的她，在學校接受PBL訓練，還有廣設科專業老師指導素描雕塑，數理學科競賽更進軍全國賽，這些資源台北學校也難取得。

張粲禾及曾竹慧分享，進高中要及早定向，才能在包山包海的學習歷程中對準未來所需。在課業上她們建議盡可能做到預習課本內容，一定會碰到自己看不懂的地方，可以請教老師、同學或記下來在課堂上求解；

對於多數高中生感到困難的英文與數學，英數滿級分的兩人共同點是「自律」，要求自己在一定時間專注完成擬訂的學習進度，對於英文字彙則以主題性文章內的相關單字一起背誦會更好記住，曾寫錯的字彙要抄錄起來再反覆熟讀；數學則建議多練習、真弄懂，要相信自己投入的時間都有價值，不要只求解題技巧的速解。

114學測

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