快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

聽新聞
0:00 / 0:00

瀛海中學學測50級分以上18人 挑戰繁星醫科相關

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市私立瀛海中學辦學績優，每年學測成績都有優異表現。圖／瀛海中學提供
台南市私立瀛海中學辦學績優，每年學測成績都有優異表現。圖／瀛海中學提供

大學學力測驗成績公布，台南市瀛海中學有18人4科50級分以上，該校長期致力醫學人才培育，歷年考取醫學系人數及比例，皆名列台南地區前茅。校方表示，將輔導學生經由繁星推薦，期能順利錄取醫學、牙醫、中醫等科系。

校方表示，依學生的成績表現，約有34人次可以通過醫牙中醫學系第一階段繁星推薦篩選標準，尤其以許家睿奪得社會組四科59級分、自然組四科58級分，且英文、數B、自然、社會皆達15滿級分，表現最為亮眼。另外。林玹廷、康展碩、董育璟皆達56級分；吳承恩、陳泓瑋、盧秉承、蔡玟翎也達55級分，成績亮麗。

此次成績達50級分以上之學生共計18人，預期將可經由繁星推薦錄取國立醫學系及頂尖私立醫學系，再度創造府城學子升讀醫學系傳奇。

校長沈樹林說，瀛海中學董事會擁有輔導學生升學的專業能力和豐富經驗，配合學習王數位科技公司、選才勝選公司的資源，在老師們愛心及耐心的個別輔導之下，學生必能展現出最佳的升學績效。接著繼續輔導學生挑戰申請入學及分科測驗考試，協助每位學生考取心目中理想大學。

114學測

延伸閱讀

學測長榮中學4分之1攻頂標 菁英、雙語班衝出好成績

黑馬驚豔竄出！學測放榜 苗栗建台高中成績提升逾一成

屏中學測最高分 電動促使他學英文還激勵同學英文滿分

114學測成績出爐 新北5人4科滿級分「全來自私校」

相關新聞

整理包／114學測成績出爐 申請入學、繁星何時報名？3大入學管道重要時程一次看

114學年度學科能力測驗考試成績於今（25）日上午9時公布，成績通知單將於明（26）日寄發。考生後續將面臨各式考招制度的抉擇...

中科實中大學學測亮眼 數理實驗班陳竑憲90級分大滿貫

114學年度大學學科能力測驗成績昨天公布，台中市中科實中高中部今年124人應考，數理實驗班學生陳竑憲，今年大學學科能力測...

從國小讀到高中 他靠「校內自學」考出學測60級分

大學學測成績昨公告，桃園市全市13人滿級分，武陵高中就占了11人表現亮眼。桃園市新興高中今年學測成績也表現亮眼，學生沈柏...

東山高中學測4人大滿貫75級分 校方估：近3成考生過台大一階

大學學測昨天放榜，私立東山高中五科滿級分共4人、四科滿級分共8人，達台大標準約有130人佔全高三考生近3成，校方表示，學...

國中會考數學才B學測卻衝前標 基中學生透露秘訣

114年大學學測昨公布，國立基隆高中數學實驗班李翔恩，3年前國中會考數學成績僅B，這次學測數A取得前標的優異成績，他的校...

學測出爐！明道中學8人滿級分 考生讀書心法大公開

大學學測放榜，明道中學高中部3人拿下五科75滿級分，社會與自然領域有8人拿下四科60滿級分，考生熱情分享學習方法，用自身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。