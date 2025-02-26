學測長榮中學4分之1攻頂標 菁英、雙語班衝出好成績

學測成績昨公布，台南市長榮中學再創佳績，菁英班有過半學生至少3科達頂標，更有約72%達前標；雙語班也有半數以上學生達前標。全體國、英、數、自、社各科均有至少25%的學生攻頂。校方表示，學生經過6年或3年的實力累積，加上師長們的陪伴與付出，才有如此豐碩的果實。

菁英班六年直升且維持在全校繁星1%的郭家恩，此次科科頂標，他說，備戰學測的這段日子，可能是他至今心境改變最多的時光。面臨可能是目前人生中最重要的一次考試，實際的苦讀和練習不用多說，保持良好的心態尤關重要。在這之中，除了旁人有意無意的期待，大多數的壓力來源還是來自於自己，不管是對未來目標的徬徨，或是迷惘於自身究竟是否有在進步，在這一年多的期間，學會最多的反而是如何自己跟自己對話、如何了解自己。

也受益於同儕間交流及老師的指導，在找不著方向是有人可以傾訴、在手足無措時有了努力的方向，但不論酸甜苦辣，都是人生中寶貴的經驗。

菁英班導師黃裕民表示，該校菁英班是個活潑團結的班級，參與任何活動都能團結合作，互相支持與鼓勵，三年來感情深厚，讀書氛圍極佳。任課老師們各個功力深厚，不吝付出，在各學科上殫精竭慮的指導學生，是最堅強的後盾。